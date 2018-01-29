Российские паралимпийцы поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом

Российские спортсмены-паралимпийцы смогут выступить на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом говорится на сайте Международного паралимпийского движения. Атлеты выступят в пяти видах спорта: горные лыжи, биатлон, беговые лыжи, сноуборд и керлинг на инвалидных колясках. Также россиян допустили до участия в следж-хоккее (хоккей на санях), но российская команда не смогла пройти квалификацию.

Дисквалификация российского Паралимпийского комитета была продлена из-за нарушений допинговых правил. Ранее Олимпийский комитет России обнародовал полный список спортсменов, которые примут участие в Играх в Пхенчхане - всего 169 спортсменов, а МОК опубликовал на своем сайте все причины, по которым российские спортсмены не были допущены на Игры в Пхенчхане.

В декабре 2017 года в результате допингового скандала исполком МОК запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны. 24 января СМИ сообщали о том, что организация также запретила российским болельщикам сидеть на трибунах с национальным флагом, однако позже это решение было отменено. Ранее в сети появились первые эскизы формы «нейтральных» спортсменов — от МОК и бренда Zasport.