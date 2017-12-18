В Петербурге к 2019 году построят ледовый дворец для детей с ограниченными возможностями

В Петербурге к 2019 году построят новый ледовый дворец, которому не будет аналогов на Северо-Западе. Главной особенностью спортивного объекта станет огромная ледовая площадка, которая подойдет для занятий детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Для этих целей ледовый дворец оснастят специальным оборудованием, благодаря которому на льду и в спортивных залах смогут заниматься параолимпийцы и дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

На арене стадиона планируют проводить соревнования как по зимним, так и по летним видам спорта: хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, боксу, всех видов борьбы, а также волейбола и баскетбола. Кроме того, специальное покрытие арены позволит заниматься спортивными танцами, художественной и спортивной гимнастикой. Во дворце организуют помещения для проведения турниров по бильярду и настольному теннису, фехтованию, фитнесу и аэробике. Городские власти также планируют использовать сооружение для проведения культурно-развлекательных мероприятий любого уровня.

Точное расположение ледового дворца пока неизвестно. Предполагается, что загрузка комплекса составит порядка 400 спортсменов различных направлений.