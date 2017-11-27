5 лучших выступлений балерины Светланы Захаровой
Прима-балерина Большого театра и Ла Скала Светлана Захарова покажет в Петербурге на фестивале «Дягилев P.S.» свою сольную программу Amore — если вы не успели купить билеты, мы собрали лучшие ее выступления.
Светлана Захарова, в 2003 году оставившая Мариинский театр ради положения главной балерины Большого театра и, соответственно, всей страны, приедет в Петербург на фестиваль «Дягилев P.S.» с проектом Amore – народная артистка России совершила с ним мировой тур и лишь несколько дней назад выступала в лондонском театре Колизей. Вот, например, лондонский трейлер программы.
Тема любви объединяет три совершенно разных по хореографии и настроению одноактных балета, поставленных специально для балерины, в которых она выступает в непохожих амплуа — от трагического до комического. На сцене Александринского театра покажут балет «Франческа да Римини» на музыку Чайковского хореографа Юрия Посохова, «Пока не пошел дождь» на музыку Баха, Респиги и Пино-Кинтаны, созданный Патриком де Бана, который станцует его вместе со Светланой, и «Штрихи через хвосты» на музыку Моцарта в хореографии Маргерит Донлон. К приезду Светланы Захаровой в Петербурге мы собрали подборку видео лучших ее выступлений.
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