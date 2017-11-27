5 лучших выступлений балерины Светланы Захаровой

Тема любви объединяет три совершенно разных по хореографии и настроению одноактных балета, поставленных специально для балерины, в которых она выступает в непохожих амплуа — от трагического до комического. На сцене Александринского театра покажут балет «Франческа да Римини» на музыку Чайковского хореографа Юрия Посохова, «Пока не пошел дождь» на музыку Баха, Респиги и Пино-Кинтаны, созданный Патриком де Бана, который станцует его вместе со Светланой, и «Штрихи через хвосты» на музыку Моцарта в хореографии Маргерит Донлон. К приезду Светланы Захаровой в Петербурге мы собрали подборку видео лучших ее выступлений.