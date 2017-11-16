Билеты на петербургские матчи ЧМ-2018 по футболу раскупили в первый день продаж

Билеты на петербургские матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году закончились в первый день нового этапа продаж, 16 ноября. Судя по информации на официальном сайте tickets.fifa.com, раскуплены все билеты от самых дешевых до самых дорогих.

Кроме того, распроданы билеты на матчи на московских стадионах «Лужники» и «Спартак», а также на встречи, которые должны пройти в Екатеринбурге. За время первого этапа продаж, который проходил с 14 сентября по 12 октября, болельщики скупили 622 117 билетов, а общее количество заявок составило почти 3,5 млн, из-за чего пришлось проводить жеребьевку. Новый этап продаж начался в четверг, 16 ноября, и продлится до 28 ноября. Следующий начнется 5 декабря.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил построить в городе вытрезвитель к ЧМ-2018. Помимо этого в 2018 году комитет по туризму города объявил о том, что у набережных построят 10 трехзвездочных гостиниц на воде для болельщиков.



16 ноября стали известны все команды-участники ЧМ-2018 по футболу в России.

По материалам «ДП»