Петербургские паралимпийцы завоевали награды на международных турнирах

Спортсменка из Санкт-Петербурга Надежда Андреева завоевала бронзу на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди лиц с ПОДА в Чехии. А петербургская команда по регби на колясках заняла третье место на международном турнире «Кубок СФСИ».

Как сообщили в петербургском благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», в чешском городе Речице прошел чемпионат Мира по гребле на байдарках и каноэ среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В состав сборной команды Росси вошло 12 спортсменов из различных регионов страны.

Санкт-Петербург на чемпионате представила Надежда Андреева, многократная победительница всероссийских и международных соревнований. Спортсменка смогла завоевать бронзовую медаль в состязаниях байдарочниц на дистанции 200 метров в своем классе. Победу одержала британка Эмма Виггс. Серебро – у её соотечественницы по команде Николы Патерсон.

По итогам всех соревновательных дней сборная России заняла пятое место в общекомандном зачете, выиграв восемь наград (2 золота, 4 серебра и 2 бронзы).