НА ЧМ-2018 в России будут работать православные волонтеры

Русская православная церковь собирается привлечь к работе на чемпионате мира-2018 по футболу православных волонтёров.

Как пишет портал Championat.com, об этом 29 августа заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Добровольцы «будут знакомить гостей с отечественной культурой». Кроме того, они организуют работу молитвенных помещений — так же, как это было сделано во время Олимпиады в Сочи. «Речь идёт об обеспечении верующих участников соревнования необходимыми возможностями для того, чтобы помолиться, организации присутствия священнослужителей», — объяснил Кипшидзе.

По материалам «Фонтанки»

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