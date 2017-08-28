Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая завершила карьеру

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире, фигуристка Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мать фигуристки.

«Мы благодарны компании „Телеспорт“, что она помогла Юлии в этот сложный момент. Отмечу, что сейчас она живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной», — рассказала мать спортсменки.

Юлия Липницкая — чемпионка Европы 2014 года, вице-чемпионка мира 2014, заслуженный мастер спорта России и самая молодая олимпийская чемпионка в истории женского одиночного фигурного катания, которая выиграла титул в возрасте 15 лет. Первая в истории России и СССР, фигуристка-одиночница получившая титул олимпийской чемпионки. Она также является самой юной олимпийской чемпионкой зимних Олимпийских игр за всю историю России и СССР.

По состоянию на май 2017 года Юлия Липницкая занимает 44-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.