Перед футбольным матчем на «Зенит-арене» пройдет рэп-батл

В воскресенье, 27 августа, на стадионе «Санкт-Петербург» впервые в истории российского футбола перед матчем пройдет рэп-батл. На Крестовском сыграют «Зенит» — «Ростов». В батле будут участвовать второго сезона проекта Versus Fresh Blood — ХХОС (Хип-хоп одинокой старухи) и полуфиналист первого сезона — Lodoss.

Рэп-поединок начнется в 18:30 — за полтора часа до спортивной встречи. Он пройдет в фойе сектора С. Напомним, батл между Оксимироном и Гнойным (Слава КПСС) на минувшей неделе набрал рекордное количество просмотров на Youtube за короткое время. 

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