Петербуржцы завоевали 25 медалей на Специальной Олимпиаде

Спортсмены с инвалидностью из Петербурга завоевали на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады по летним видам спорта в общей сложности 25 медалей. Также петербургские тяжелоатлеты получили три квоты для участия в международных соревнованиях в Австрии в 2018 году.

Как рассказали в петербургском Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «Точка опоры», Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по пауэрлифтингу, велоспорту, гребле на байдарках и юнифайд-гребле на байдарках, спортивной гимнастике, бадминтону и юнифайд-бадминтону прошла в Костроме. В соревнованиях приняли участие атлеты с интеллектуальными нарушениями из 17 регионов России.

Санкт-Петербург представили десять спортсменов, которые завевали 25 наград в двух видах спорта – бадминтоне и пауэрлифтингу. В бадминтоне отличились: Ирина Александрова, Павел Воронов, Галина Костюкович и Сергей Фокин. В их активе 2 серебряных и 3 бронзовых медалей.

Призерами состязаний по пауэрлифтингу (жим штанги) в различных категориях стали: Геннадий Михайлов, Николай Казаков, Максим Игнатьев, Марина Цыцак, Лилия Петрова, Светлана Васюкова. В общей сложности тяжелоатлеты завевали 6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей. Также успешные выступления позволили пауэрлифтерам получить три квоты для участия в Открытых Национальных Играх Австрии, которые пройдут с 7 по 12 июня 2018 года.

Напомним, ранее Полина Шакирова, спортсменка из Санкт-Петербурга, стала победительницей международных соревнований Austrian Open по теннису на колясках в парном разряде.

По материалам «Фонтанки»