Петербургские спортсмены получат по 5 млн рублей на Олимпиаде-2018

Петербургские победители зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане в индивидуальных или командных видах получат по 5 млн рублей, следует из постановления за подписью губернатора Георгия Полтавченко, опубликованного на сайте Смольного 21 августа. За последние 3 года размер премиальных олимпийцам остался прежним.

Серебряные призеры получат 2,5 млн рублей, бронзовые — 1,5 млн. За четвертое место Смольный заплатит 600 тыс. рублей, за пятое — 400 тыс., за шестое — 300 тыс. Атлеты, занявшие места ниже, получат по 50 тыс. рублей. Для участников в категории «Спортивные игры» (хоккей) порядок цифр почти тот же, но по 50 тыс. выплатят спортсменам, занявшим пятое место и ниже.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля будущего года.

13 августа вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что российская сторона ждет решения Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску на Игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане и пока думает о подготовке к Олимпиаде, а не о бойкоте.

По материалам «ДП».