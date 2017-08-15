Петербургская теннисистка-колясочница одержала победу на международном турнире

Полина Шакирова, спортсменка из Санкт-Петербурга, стала победительницей международных соревнований Austrian Open по теннису на колясках в парном разряде.

Турнир, который проходит ежегодно уже 30 лет, состоялся в небольшом австрийском городе Гросс-Зигхартс. Соревнования объединили сильнейших теннисистов категории ITF 2 (Международная Теннисная Федерация (ITF) выделяет 10 уровней игры теннисистов по нисходящей: 10 – начинающий, 1 – профессионалы мирового класса).

Санкт-Петербург представила 22-летняя теннисистка Полина Шакирова, многократный призер всероссийских и международных соревнований. Спортсменка выступила в парном разряде с Сабиной Элемброк (Германия). В упорной борьбе они смогли дойти до финала и одержать победу над испанско-корейским дуэтом с достойным счетом (6:2, 6:2).

«Этот турнир дал мне не только рейтинговые очки, но и возможность получить опыт и чему-то еще научиться, некоторые приемы я взяла на заметку. Также у меня появилось больше уверенности в себе, увидела результат нашей с тренером нелегкой работы. В этот раз у меня были исключительно положительные эмоции, я, думаю, для любого спортсмена победа приносит только радость», — поделилась спортсменка.

По материалам «Фонтанки».

Фото: «Фонтанка»