Боксер Владимир Кличко завершил спортивную карьеру
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко принял решение завершить профессиональную карьеру. Спортсмен выложил в свой Youtube-канал соответствующее обращение. 41-летний Кличко отказался от реванша с британцем Энтони Джошуа, который ранее сам же и анонсировал.
Бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа прошел 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в Лондоне при 90 000 зрителей и завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде. 27-летний англичанин завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).
Владимир Кличко – чемпион Олимпиады-1996 в весовой категории свыше 91 кг. Чемпион мира среди военнослужащих (1995). Экс-чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBO (2000—2003, 2008—2015), IBF (2006—2015), IBO (2006—2015), WBA (2011—2015), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009—2015). Чемпион Европы по версии EBU (1999), чемпион Северной Америки по версии NABF (2005) в тяжёлом весе.
По материалам «Фонтанки».
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