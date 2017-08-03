Боксер Владимир Кличко завершил спортивную карьеру

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко принял решение завершить профессиональную карьеру. Спортсмен выложил в свой Youtube-канал соответствующее обращение. 41-летний Кличко отказался от реванша с британцем Энтони Джошуа, который ранее сам же и анонсировал.

Бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа прошел 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в Лондоне при 90 000 зрителей и завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде. 27-летний англичанин завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).