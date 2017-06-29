Михаил Боярский встретится с болельщиками «Зенита» на Конюшенной площади 29 июня. В фан-зоне Кубка конфедераций на Конюшенной площади пройдет день петербургского «Зенита». Гостем открытой студии в 16:00 станет известный болельщик клуба Михаил Боярский. В 17:00 там выступит группа Mango.

Перед полуфинальным матчем Кубка конфедераций между Германией и Мексикой символ ЧМ по футболу — 2018 волк Забивака сделает прогноз. Трансляция матча начнется в 21:00.

Кроме того, сегодня в павильоне проходит выставка футбольных раритетов от «Зенита» — футбольные кубки, официальные мячи чемпионатов, форма известных футболистов и другое.

Для гостей организована фотозона, где можно сфотографироваться с Забивакой.

По материалам «ДП».