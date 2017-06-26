Федерацию тхэквондо переименовали из-за шуток по поводу аббревиатуры WTF

Всемирная федерация тхэквондо решила заняться ребрендингом и сменить название из-за многочисленных шуток в сети по поводу краткого названия спортивной организации: World Taekwondo Federation (WTF) полностью совпадает с популярным в интернете сокращением ругательства what the fuck. В связи с этим федерация теперь будет называться просто World Taekwondo.

Как считают в теперь уже World Taekwondo, старое название отрицательно сказывается на имидже организации. «В цифровую эпоху аббревиатура нашей федерации создала негативные коннотации, не имеющие отношения к нашей организации, поэтому было важно провести ребрендинг, чтобы лучше взаимодействовать с нашими болельщиками», — говорится на официальном сайте.