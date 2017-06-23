Довольны ли вы собой и своим телом? Уверены, что немного найдется людей, искренне готовых ответить «да». Особенно незадолго до отпуска, когда понимаешь, что надо срочно избавиться от пары килограммов, подкачать трицепсы и обрести идеально упругие и гладкие бедра. Мы знаем, чем вам помочь. С 29 июня по 2 июля в «Галерее» пройдет Wellness проект «Будь в форме» . Ежедневно на первом этаже в южном атриуме торгово-развлекательного центра на Лиговском будут проводиться необычные ЗОЖ-мероприятия: открытые уроки йоги, мастер-классы по бегу, лекции по здоровому питанию. Полное расписание мероприятий можно посмотреть здесь. Программа включает также подарки и сюрпризы, призы и скидки на спортивные товары.

Перед тем, как отправиться в «Галерею», проверьте, насколько вы ориентируетесь в мире ЗОЖ. А потом поделитесь результатом теста в соцсетях и получите во время проекта в «Галерее» подарок*.

* Количество сувениров ограничено. Вручение подарков осуществляется на информационной стойке на -1 этаже.