На новом стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове (в народе и СМИ упрямо называемом «Зенит-Ареной») началось срезание травы. Ранее сообщалось, что на время Кубка конфедераций могут постелить рулонное покрытие.

Ранее сообщалось о том, что проблемы с полем заставили администрацию рассматривать два варианта: спасать траву с помощью прошивки синтетическими нитями либо положить на время Кубка конфедераций вместо него недолговечный рулонный газон. Для этого была сделана пробная прошивка. Судя по последней информации, выбор сделан в пользу второго варианта.

Напомним, скандал начал разгораться еще 10 мая. Тогда сначала появилось сообщение, что «Зенит» отказался проводить последний домашний матч чемпионата России на «Зенит-арене» из-за неудовлетворительного состояния газона и сыграет против «Краснодара» на привычном стадионе «Петровский». Через несколько часов в пресс-службе клуба опровергли эту информацию и уверили, что матч 17 мая пройдет на новой арене.

Далее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, чьей компании принадлежит футбольный клуб «Зенит», сетовал, что поле «оставляет желать лучшего» и на нем «реально получить травму». В ответ вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, курирующий многострадальный долгострой, сегодня в саркастическом ключе ответил Миллеру, сказав, что ни разу «не видел Алексея Борисовича в бутсах и на газоне».