У тверждение «Девочки не играют в хоккей» участницы клуба Red Rocket привычно отбривают: «Это трус не играет в хоккей, а девочки — запросто». Восемь лет назад похожая на ангела Victoria’s Secret блондинка Елена покорила нынешнего защитника СКА Антона Белова рассказом о том, что мечтает собрать женскую хоккейную команду. Если спортсмен и подумал, что это кокетство, то только до того момента, как узнал, что прозвище Елены с детства — Тайсон, а для души она занимается тайским боксом и заработала синий пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Год назад девушка взялась осуществить давно назревший план: кинула клич в «Инстаграме» и «ВКонтакте» о наборе в женский ХК Red Rocket (пришло больше 40 заявок, из которых выбрали 23), придумала форму и атрибутику и провозгласила любимую песню Земфиры «Ракеты» гимном команды. Тренировать женщин взялся одиннадцать лет отыгравший в петербургском СКА хоккеист Валерий Покровский — заодно привел в команду и свою жену, балерину и тренера по художественной гимнастике Анастасию Покровскую. Отметив первый день рождения клуба 5 февраля, девушки все еще терпеливо ждут отмашки от тренера — когда они смогут встречаться в серьезных поединках с другими командами (вступить в схватку уже жаждет клуб из Германии). Хотя сама Елена, например, давно играет в любительских матчах в связке с мужем под одним номером на майках — 77, а недавно забила гол вратарю сборной Финляндии Микко Коскинену. Капитан держит связь с президентом женской хоккейной любительской лиги Натальей Рагозиной, чтобы, получив разрешение тренера, сразу вписаться в расписание игр.