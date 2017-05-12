Почему супруги хоккеистов и бизнесвуман решили сами взяться за клюшки, мы узнали у представительниц Red Rocket — самого известного клуба, участницы которого доказывают: хоккей — это женское дело. Болеем за красоту на льду!
Почему красивые девушки Петербурга идут в хоккей?
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1. Екатерина Сидоренко, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Сладкая планета». 2. Екатерина Глаголева, главврач Come Mode Medical. 3. Анастасия Вахромеева, генеральный директор компании «СтройПоставка». 4. Саша Кравец, фотограф. 5. Елена Белова, президент клуба единоборств Fight Fabrika, совладелица медицинского центра «Семь докторов». 6. Светлана Черных, детский фитнес-тренер в центре «Джамбо». 7. Ирина Момот, инженер АО «Атомпроект». 8. Полина Сачко, студентка. 9. Анна Захарова, администратор детского медцентра. 10. Светлана Частоедова, учитель начальных классов. 11. Люция Варвулева, менеджер СТД «Петрович»
На Анастасии Вахрамеевой: платье Armani Collezioni. на Саше Кравец: платье Diane von Furstenberg. на Светлане Черных: платье Alaia. На Ирине Момот: платье Escada.на Полине Сачко: шарф Balenciaga. на Анне Захаровой: платье Sonia Rykiel (все — длт)
У тверждение «Девочки не играют в хоккей» участницы клуба Red Rocket привычно отбривают: «Это трус не играет в хоккей, а девочки — запросто». Восемь лет назад похожая на ангела Victoria’s Secret блондинка Елена покорила нынешнего защитника СКА Антона Белова рассказом о том, что мечтает собрать женскую хоккейную команду. Если спортсмен и подумал, что это кокетство, то только до того момента, как узнал, что прозвище Елены с детства — Тайсон, а для души она занимается тайским боксом и заработала синий пояс по бразильскому джиу-джитсу.
Год назад девушка взялась осуществить давно назревший план: кинула клич в «Инстаграме» и «ВКонтакте» о наборе в женский ХК Red Rocket (пришло больше 40 заявок, из которых выбрали 23), придумала форму и атрибутику и провозгласила любимую песню Земфиры «Ракеты» гимном команды. Тренировать женщин взялся одиннадцать лет отыгравший в петербургском СКА хоккеист Валерий Покровский — заодно привел в команду и свою жену, балерину и тренера по художественной гимнастике Анастасию Покровскую. Отметив первый день рождения клуба 5 февраля, девушки все еще терпеливо ждут отмашки от тренера — когда они смогут встречаться в серьезных поединках с другими командами (вступить в схватку уже жаждет клуб из Германии). Хотя сама Елена, например, давно играет в любительских матчах в связке с мужем под одним номером на майках — 77, а недавно забила гол вратарю сборной Финляндии Микко Коскинену. Капитан держит связь с президентом женской хоккейной любительской лиги Натальей Рагозиной, чтобы, получив разрешение тренера, сразу вписаться в расписание игр.
Сейчас спортсменки снисходительно вспоминают свои веселые старты на льду, когда при нечаянных столкновениях (не все умели тормозить на коньках) или жестких атаках извинялись, как положено воспитанным девушкам. Мгновенно превращаться из леди в амазонок, выходя на лед, хоккеистки научились после того, как на одном из матчей в поддержку женского хоккея Елена Белова ощутимо ударилась о борт и вся команда, побросав клюшки, сбежалась посмотреть, все ли в порядке с капитаном. В этот момент соперницы провели контратаку и забили решающий гол, который оказался самой болезненной травмой матча — на Елене не было ни царапины, но негодовала она так, что теперь все участницы команды знают: что бы ни случилось, игра продолжается.
Попасть к «Ракетам» проще, чем в мужской клуб, — позиции освобождаются регулярно, как только кто-то уходит в декрет, хотя, пристрастившись к ледовым побоищам, молодые мамы спешат вернуться на каток — Люция Варвулева, например, бодро экипировалась в краги и нагрудник, едва сыну исполнилось полгода. Кстати, вниманию тех, кто никак не может найти времени на спорт: большинство участниц — матери, у пятерых по два ребенка, у двоих — по три. Пока девушки сыгрываются, жестких требований к уровню игры не предъявляют, достаточно уверенно стоять на коньках. Зато обязательный критерий — комфорт в общении. Свою команду игроки называют «атмосферной», перед тренировками танцуют и поют в раздевалке, после — ходят пропустить по стаканчику фреша в кафе и дружат семьями.
Елена Белова, президент клуба единоборств Fight Fabrika, совладелица медицинского центра: «В нашей с мужем жизни все подчинено его величеству хоккею, и то, что я не просто разделяю его интересы как болельщик, но и сама выхожу на лед, очень сближает нас».
Светлана Черных, детский фитнес-тренер: «Моя любовь к хоккею началась, как и положено, с влюбленности, правда, детской — в соседского мальчишку: „принц“ однажды притащил шайбу, мы вооружились палками и начали гонять ее по льду во дворе. Парня я позабыла быстро, а вот с хоккеем расстаться не смогла».
Полина Сачко, студентка: «Три года я занималась хоккеем профессионально, затем ушла в любительский. И как только слышу скептическое „Хоккей — не женское дело“, парирую, что вообще-то я еще и трактор умею водить».
Люция Варвулева, менеджер: «К моему увлечению все друзья и знакомые относятся с уважением, но не упускают возможности подколоть. Вчера помогала соседу затолкать прицеп для квадроцикла во двор, он поблагодарил и в своей манере сказал: „Вот что хоккей животворящий делает!“».
Светлана Частоедова, учитель начальных классов: «Четыре года назад моему сыну диагностировали бронхиальную астму, порекомендовали заняться хоккеем, и мы отдали его в лицей с собственной командой. А потом я и сама втянулась, сначала играла в рингетт, а потом узнала о наборе в Red Rocket».
Стиль: Анвар Заиров
Визаж и прически: Евгения Сомова.
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