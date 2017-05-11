В сезоне 2014/2015 СКА привез в город свой первый Кубок Гагарина, побудив взяться за клюшки и бизнесменов, объединившихся в ХК «Финансист». Узнаем, как туда попасть и болеем за наших!
Между ними тает лед: кто играет в хоккей в Петербурге?
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1. Алексей Поздняков, студент юрфака. 2. Владимир Ревенков, девелопер. 3. Денис Соболев, директор компании по строительству инженерных сетей. 4. Антон Ришняк, исполнительный директор ЗАО «СММ». 5. Якуб Суворов, предприниматель. 6. Александр Иванов, директор по продажам компании TFT. 7. Евгений Кулебякин, руководитель архитектурного бюро «Фонтанка». 8. Филипп Дитрих, ресторатор. 9. Леонид Кулибаба, соучредитель творческой лаборатории Chameleon Media. 10. Александр Сазыкин, тренер. 11. Владимир Поздняков, бизнесмен. 12. Дмитрий Шкляр, IT-бизнесмен и инвестор. 13. Равиль Шайхайдаров, предприниматель. 14. Максим Кузьменков, предприниматель. 15. Владимир Эккель, совладелец ночных клубов Santa Barbara и Sydney. 16. Борис Красненков, «Сибур-арена». 17. Тимур Дмитриев, соучредитель Italy Group
На Алексее Позднякове: костюм Hugo Boss, галстук Lanvin. На Владимире Ревенкове: галстук Lanvin. На Антоне Ришняке: галстук Lanvin. На Александре Иванове: галстук Hugo Boss. На Филиппе Дитрихе: костюм и галстук Tom Ford. На Тимуре Дмитриеве: костюм Canali, сорочка и галстук Hugo Boss. На Максиме Кузьменкове: галстук Hugo Boss. На Равиле Шайхайдарове: смокинг Canali, платок Tom Ford. На Дмитрии Шкляре: галстук Hugo Boss. На Владимире Позднякове: галстук Lanvin (все — ДЛТ).
Впечатлившись торжеством СКА на Дворцовой два года назад, через несколько дней после приезда Кубка в город, 28 мая IT-бизнесмен и инвестор Дмитрий Шкляр, прежде равномерно распределявший физическую нагрузку между теннисом и хоккеем, оставил корт пустовать. Объединившись с ресторатором Филиппом Дитрихом, директором по закупкам фруктового импортера Nevskaya Co. Геннадием Френкелем, совладельцем компании «Технологии тепличного роста» Сергеем Рукиным и соучредителем Italy Group Тимуром Дмитриевым в великолепную пятерку, поставил на коньки еще одного приятеля — руководителя архитектурного бюро «Фонтанка» Евгения Кулебякина. Ребята придумали подходящее всем драйзеровское название и стали арендовать небольшой каток напротив бизнес-центра «Акватория».
Сейчас «проскочить» в команду как Кулебякин, без опыта, не сможет даже самый близкий друг всех двадцати пяти игроков — за пару лет братья-тренеры Сазыкины, владельцы крупнейшего в городе любительского клуба SB&S из группы парней, собирающейся раз в неделю погонять шайбу, воспитали клуб Санкт-Петербургской хоккейной лиги, в этом году вышедший в плей-офф. Тренировки дважды в неделю на большой арене «Юбилейного», сборы в Казани и в Сочи, командная форма и экипировка, вратари и администратор команды на контракте — если не знать, что большинство игроков возглавляют крупные компании, можно подумать, что они профессиональные спортсмены.
Как и положено закрытому элитному спортклубу, новых членов команды отбирают по не менее строгим критериям, чем соседей в Хэмптонсе. Во-первых, должна быть открыта позиция, которую хочет занять ньюкамер, — подсидеть бомбардира не получится, увы. Во-вторых, на нынешнем уровне «Финансистом» может стать только претендент с хоккейным прошлым — бывший игрок профессиональной команды или регулярно тренирующийся любитель. В-третьих, оправдывая нейминг, участники должны быть готовы на пошив формы, заказ атрибутики с логотипом, оплату льда вне зависимости от посещения, выезды на сборы и совместные корпоративы с семьями — все это обязательные условия членства. И в-четвертых, претендента должны лично порекомендовать сразу несколько действующих игроков. За последний год из десятерых желающих в команду попали только двое.
Суть спортивно-силовой игры такая же, как в «Бойцовском клубе»: яппи, днем занятые совещаниями и стратегиями развития бизнеса, по вечерам спускают пар на ледовой арене. Но паланиковско-финчеровскую философию пропустили через Зазеркалье: первое правило хоккейного клуба — говорить о клубе. «Финансист» стал самой светской командой из любительских групп: на тренировки к ним приходят (и кстати, хвалят) звезды хоккея Сергей Гусев, Павел Белов, Артемий Панарин, Максим Сушинский. У ребят есть общий профиль в «Инстаграме», хештег #хкфинансист, спортивные костюмы для них шьет молодой дизайнер Ирина Складнова, а на праздники в честь побед команды можно смело звать фотографа-репортажника: жены и подруги игроков — от владелицы магазина винтажной одежды Лидии Метельской до модели Екатерины Бо — регулярно отмечаются на страницах светской хроники. Амбиции у команды — как у гордого «Вымпела», победившего матерый «Метеор» под бодрую музыку Александра Варламова в знаменитом советском мультике: двигаться от дивизиона к дивизиону и стать чемпионами СПбХЛ.
Александр Иванов, директор по продажам компании TFT: «В десять лет мне шайбой выбило передний зуб, мне быстро вставили красивый имплант, играть я на время перестал. А когда уже взрослым рассказывал эту историю своим друзьям, они подшучивали, мол, я хочу казаться брутальным героем и все придумал. Даже требовали доказательств от дантиста. Как-то раз я приехал в аэропорт встречать своего близкого друга. И вдруг он мне говорит: „Привет, а где снимок?“ — „Окей, — отвечаю, — вызов принят“. Мы вместе поехали к стоматологу, который подтвердил: „Имплант“. А по пути от врача на меня так нахлынули воспоминания о хоккее, что мы заехали в спортивный магазин, и я купил себе форму, полный комплект. Прямо из магазина позвонил своему тренеру: „Привет, когда тренировка? Я готов!“»
Владимир Эккель, совладелец ночных клубов Santa Barbara и Sydney: «Я занимался спортом, сколько себя помню: два раза в неделю ходил на теннис и минимум один — на бокс. Но командная игра — это совершенно другое. Меня пригласили в „Финансист“ прошлой зимой, и мне пришлось догонять остальных (самых опытных, конечно, не догнать, но попробовать стоит). Хоккей могу рекомендовать всем: я был уверен, что нахожусь в неплохой форме, но на льду мне пришлось с нуля развивать координацию, равновесие, стратегическое мышление».
Леонид Кулибаба, соучредитель творческой лаборатории Chameleon Media: «Моя страсть — это гонки. Я чемпион по автоспорту и призер Кубка России по ледовым гонкам. Но хоккей — это воспоминание из детства: мальчишкой я играл на даче в минус 30 зимой на открытом воздухе — настоящие дворовые чемпионаты! И как прежде, за меня болеет вся моя большая семья: я даже специально приобрел розовые шнурки, чтобы по ним на арене меня идентифицировали братья и сестры».
Денис Соболев, директор компании по строительству инженерных сетей: «Отчаянным хоккеистом я стал еще в детстве, когда в валенках в деревне катался с палкой. С годами идея стать отважным нападающим затихла в моем сердце, пока жена не потащила меня на массовые катания в Таврический дворец. Вот тогда я понял, что все эти годы прожиты зря и нужно срочно возобновить занятия хоккеем, но уже не в валенках».
Алексей Поздняков, студент юрфака: «О хоккее я мечтал с детства, но у родителей не было возможности меня отдать заниматься хоккеем, когда мне было пять лет. Но когда мне исполнилось четырнадцать, решил осуществить свою мечту и играть на любительском уровне. А параллельно увлекся спортивной стрельбой и мотопарапланеризмом — стал самым молодым пилотом в истории Петербурга».
Текст: Кристина Шибаева
Фото: Валентин Блох, Сергей Мисенко
Ассистент фотографа: Александр Огурцов
Стиль: Евгений Ежов
Прически: Кирилл Брюховецкий
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