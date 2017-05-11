Александр Иванов, директор по продажам компании TFT: «В десять лет мне шайбой выбило передний зуб, мне быстро вставили красивый имплант, играть я на время перестал. А когда уже взрослым рассказывал эту историю своим друзьям, они подшучивали, мол, я хочу казаться брутальным героем и все придумал. Даже требовали доказательств от дантиста. Как-то раз я приехал в аэропорт встречать своего близкого друга. И вдруг он мне говорит: „Привет, а где снимок?“ — „Окей, — отвечаю, — вызов принят“. Мы вместе поехали к стоматологу, который подтвердил: „Имплант“. А по пути от врача на меня так нахлынули воспоминания о хоккее, что мы заехали в спортивный магазин, и я купил себе форму, полный комплект. Прямо из магазина позвонил своему тренеру: „Привет, когда тренировка? Я готов!“»

Владимир Эккель, совладелец ночных клубов Santa Barbara и Sydney: «Я занимался спортом, сколько себя помню: два раза в неделю ходил на теннис и минимум один — на бокс. Но командная игра — это совершенно другое. Меня пригласили в „Финансист“ прошлой зимой, и мне пришлось догонять остальных (самых опытных, конечно, не догнать, но попробовать стоит). Хоккей могу рекомендовать всем: я был уверен, что нахожусь в неплохой форме, но на льду мне пришлось с нуля развивать координацию, равновесие, стратегическое мышление».

Леонид Кулибаба, соучредитель творческой лаборатории Chameleon Media: «Моя страсть — это гонки. Я чемпион по автоспорту и призер Кубка России по ледовым гонкам. Но хоккей — это воспоминание из детства: мальчишкой я играл на даче в минус 30 зимой на открытом воздухе — настоящие дворовые чемпионаты! И как прежде, за меня болеет вся моя большая семья: я даже специально приобрел розовые шнурки, чтобы по ним на арене меня идентифицировали братья и сестры».

Денис Соболев, директор компании по строительству инженерных сетей: «Отчаянным хоккеистом я стал еще в детстве, когда в валенках в деревне катался с палкой. С годами идея стать отважным нападающим затихла в моем сердце, пока жена не потащила меня на массовые катания в Таврический дворец. Вот тогда я понял, что все эти годы прожиты зря и нужно срочно возобновить занятия хоккеем, но уже не в валенках».

Алексей Поздняков, студент юрфака: «О хоккее я мечтал с детства, но у родителей не было возможности меня отдать заниматься хоккеем, когда мне было пять лет. Но когда мне исполнилось четырнадцать, решил осуществить свою мечту и играть на любительском уровне. А параллельно увлекся спортивной стрельбой и мотопарапланеризмом — стал самым молодым пилотом в истории Петербурга».

Текст: Кристина Шибаева

Фото: Валентин Блох, Сергей Мисенко

Ассистент фотографа: Александр Огурцов

Стиль: Евгений Ежов

Прически: Кирилл Брюховецкий