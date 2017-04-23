Сооснователь SMM-агентства «ДИСК» Семен Ефимов посетил первый матч «Зенита» на новом стадионе «Санкт-Петербург» и оценил самый обсуждаемый долгострой страны, на который потратили 41, 712 млрд. рублей. Мы публикуем полный текст заметки Семена (Спойлер: все плохо).
Что не так с новым стадионом «Санкт-Петербург»?
Я пишу эту заметку уже вечером, когда порядком успокоился и отошел от увиденного. Когда читал все новости про этот долгострой, то реагировал на них, в общем то, спокойно. Тогда мне казалось, что даже после огромных «распилов», про которые, кажется, слышал каждый россиянин, мы увидим стадион-красавец и находиться на нём будет приятно. Как же я ошибался. Но давайте обо всем по порядку.
Утро в Петербурге выдалось явно не весенним: мокрый снег вперемешку с дождем. Как итог - огромные лужи, из-за которых ноги намокали за считанные минуты. Идя по аллее от метро Крестовский остров с огромной толпой фанатов, я рассчитывал увидеть снегоуборочную технику, но ее не было. Почти. Ну, точнее, одна единица одиноко проехала в сторону выхода с парка. Чем ближе к стадиону, тем больше луж. На подходе они были абсолютно везде: люди с трудом обходили их, кто-то, наоборот, наплевав на все, шел прямо по ним. Разумеется, никакой уборочной техники не было.
Что из себя представляет зона досмотра: порядка 8-10 створок с каждой из сторон, которые охраняются парнями из ОМОНа. Толкучки на данном этапе никакой нет, все довольно цивильно. У меня открыли рюкзак, посмотрели внутрь и пустили на второй контроль. Вот там уже настоящая зона досмотра: «обшмонали» с низу до верху, досконально проверили рюкзак, спросили, несу ли я ножи или пиротехнику (нет конечно). Получив отрицательный ответ, улыбнулись и пожелали хорошего просмотра матча.
Ох. Смотря на него со стороны, я правда влюбился. Нет, серьезно, у него футуристичный дизайн, он выглядит как огромный космический корабль. А ночью он выглядит вообще фантастически.
Облицовка стадиона чем то напоминает и корабль.
В плане поиска секторов проблем нет: все надписи крупные, яркие, сразу бросаются в глаза. Территория вокруг стадиона чистая.
Обратите внимание на количество людей в аллеях. Людские массы плавно уходят в зону досмотра, которые расположены слева и справа. Людей на тот момент было так много, что на лужи, похоже, просто забили.
Обратите внимание на количество людей в аллеях. Людские массы плавно уходят в зону досмотра, которые расположены слева и справа. Людей на тот момент было так много, что на лужи, похоже, просто забили.
Вот, например, вид на строящийся Лахта-центр и Атлантик-сити.
Помимо туалетов внутри стадиона, есть и туалеты снаружи, правда платные.
Внутри стадиона, на первый взгляд, все неплохо. Мне, как человеку с плохим зрением, вообще показалось, что все идеально. Но нет. По факту, минусов масса: фанаты не могут пройти по абонементам, потому что не работали компьютеры; зона проверки билетов это письменный стол и парень моего возраста с рацией, который теряется и не может ответить на простые вопросы; зачем-то сделаны двери с ручками, которые надо открывать, входя на стадион (wtf вообще?), при этом, двери заедают и открываются через раз. И это я еще не говорю о том, что происходит, когда вы спускаетесь на трибуну.
Взгляд сразу бросается на крышу. И она реально была закрыта не до конца. Не знаю, с чем это связано, но как так, ребята? Но и это не все. Откуда-то с крыши в некоторых местах капала вода. (Протечку официально подтвердил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и связал это с заводским браком светоотражающей пленки – Прим. ред.)
А судя по Stories моих друзей, на отдельных секторах были места, где вода не просто капала, а буквально лилась. И это на стадионе за 42 миллиарда рублей.
Кстати, по поводу трибун: большая часть людей во время футбола не спускалась на свои места на секторах, а стояла вот здесь и наблюдала за матчем отсюда. Вообще это довольно удобно и вид отсюда действительно неплохой. Но это вообще не похоже на стадион - скорее напоминает большую арену для проведения концертов.
Не могу не сказать про акустику. Ее просто нет. Я не шучу. Когда диктор что-то говорит в микрофон, его слова просто не доносятся до трибун, утихая где-то под сводами стадиона. Но бог с ним с диктором: когда фанатский сектор заряжал из раза в раз, его было тупо не слышно. Как так получилось? Не знаю. Весь звук почему-то уходит куда-то вверх. В итоге, вместо привычных кричалок, которые можно было слышать на Петровском, до меня долетали отдельные "Бу-бу-бу Питер", "Бу-бу-бу эй-эй!"
Теперь о том, как можно "наслаждаться матчем": мы купили места в первом ряду, у бровки. Видимо, в целях безопасности поле от трибун отделяют толстенные стекла. Но эти стекла грязнющие в хлам! Их даже не удосужились протереть. В принципе, по фото вы это видите. Стыд и срам, господа! Но главный их минус в том, что они закреплены в столбах. И эти столбы, чтоб их, напрочь перекрывают обзор в определенных частях футбольного поля. В итоге ты постоянно должен привставать, потому что можешь что-то не увидеть.
О, а это самое забавно. Вы думаете, что это очередь в туалет? Как бы не так. Это фанаты в перерыве решили перекусить. На 6 секторов работает одна маленькая каталка с хот-догами за 200 (!!!) рублей. Ну и еще ходит парень с грустным отрешенным лицом и продает кукурузу. Браво, организация на высшем уровне.
А вот и туалеты. Здесь гении архитектурной мысли не прогадали: сделали один женский и целых два мужских. Проблема в том, что и двух туалетов не хватает. Очереди огромные, краны с водой и мылом работают через раз, в углу стоит малюююсенькое ведро, доверху набитое бумагой, которой вытирают руки.
Кстати, возвращаясь к трибунам. Вот так выглядят столбы, на которые закреплены стекла. Как видите, болт завернут по-царски. Чтобы вы понимали масштаб: так закручены болты у каждого пятого-шестого столба. Кресла, на которых сидели, сфоткать не успел, но они почему-то были все исцарапаны и в грязи. Два пожилых мужчины, сидевшие сзади, в перерыве обсуждали, насколько нужно быть скотами, чтобы мало того, что разворовать кучу денег при строительстве, так и еще столь халтурно все построить.
Кстати, возвращаясь к трибунам. Вот так выглядят столбы, на которые закреплены стекла. Как видите, болт завернут по-царски. Чтобы вы понимали масштаб: так закручены болты у каждого пятого-шестого столба. Кресла, на которых сидели, сфоткать не успел, но они почему-то были все исцарапаны и в грязи. Два пожилых мужчины, сидевшие сзади, в перерыве обсуждали, насколько нужно быть скотами, чтобы мало того, что разворовать кучу денег при строительстве, так и еще столь халтурно все построить.
Про матч писать не буду, сами все видели. Расскажу, как выходили. Начну с того, что найти выходы нереально: надписей нигде, равно как и стюардов. В итоге люди предоставлены сами себе и идут друг за другом. Мы шли за всеми, спускались по каким-то лестницам, и знаете, у меня было ощущение, что я шел где-то в школе или поликлинике. Никакого дизайна, оформления, красоты. Один бетон. На фото выше вы видите, как проведены коммуникации на стадионе.
Прошли еще 50 метров. Точно такая же дырень. Дальше фото делать не стал, потому что это мрак, но напишу тут: подобные дыры были повсюду. Где-то стояли ведра с водой, где-то свисала проводка, где-то дырки в потолке были такими, как будто их пробили топорами.
Вишенка на торте. Это подтрибунные помещения. Кайф, да? Ващееее не запаривались, зачем делать красиво, зачем что-то оформлять, зачем пытаться потратить бюджет рационально? На выходе, кстати, стояли те самые парнишки из ОМОНа и держали в руках ящики с хлебом. Не знаю, зачем он им и куда они его несли, но это было смешно. Явно не для футболистов Зенита.
А вот с метро просак. Было 3 варианта выхода со стадиона: по южной или северной дорогам или по центральной аллее. Большинство народа пошло, конечно же, по аллее, меньшая часть выбрала дороги. Мы пошли по южной и вышли к автобусному кольцу, где фанатов весьма цивильно забирали автобусы и развозили дальше. Но какая часть людей знала об этом? Судя по давке у метро Крестовский остров, меньшая. В итоге я простоял в очереди на вход порядка 20 минут, только после этого сумев зайти и спуститься по эскалатору на станцию.
Давайте подведем итоги: я, как и многие, закрывал глаза на распил и долгострой, ожидая увидеть чудо, но его не произошло. Стадион крутой. Но только издали и вблизи. Стоит оказаться внутри и обращать внимание на мелочи, все становится очевидно.
Мне, как жителю Петербурга, искренне хочется спросить, куда ушли деньги, выделенные на строительство суперсовременного стадиона-красавца? Знаете, как частенько говорят: красивая обертка и *** внутри. Так вот, это про новый стадион Зенита. Позор-Арена, назову её так. Спасибо, что дочитали до конца.
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