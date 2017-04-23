Что не так с новым стадионом «Санкт-Петербург»?

Внутри стадиона, на первый взгляд, все неплохо. Мне, как человеку с плохим зрением, вообще показалось, что все идеально. Но нет. По факту, минусов масса: фанаты не могут пройти по абонементам, потому что не работали компьютеры; зона проверки билетов это письменный стол и парень моего возраста с рацией, который теряется и не может ответить на простые вопросы; зачем-то сделаны двери с ручками, которые надо открывать, входя на стадион (wtf вообще?), при этом, двери заедают и открываются через раз. И это я еще не говорю о том, что происходит, когда вы спускаетесь на трибуну.