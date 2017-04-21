Михаил Боярский станет диктором на стадионе «Санкт-Петербург»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский на один матч примерит на себя новую роль – он выступит в качестве диктора в первом матче «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург» 22 апреля. Об этом актер рассказал корреспонденту «Фонтанки» по телефону в пятницу, 21 апреля.

«Я объявлю составы команд и потом, если будут голы, буду объявлять об этом и называть их авторов. В общем, буду делать все то, что обычно делают дикторы», – заявил Боярский.