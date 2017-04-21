Главный тренер «Зенита» назвал поле на стадионе «Санкт-Петербург» «специфическим»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о состоянии поля на стадионе «Санкт-Петербург» сегодня, 21 апреля. Накануне, 20 апреля, команда провела там первую тренировку.

«Мы тестировали — вышли на поле и проверили, в каком оно состоянии. Специфическое поле, оно еще не до конца окрепло, молодая трава. Возможно, будет рваться во время игры, поэтому мы хотели посмотреть и определить, в каких шипах и в каких бутсах выходить на поле. Плюс — увидели раздевалки, посмотрели, какая там атмосфера, массажные комнаты, то есть это было ознакомление», – заявил Мирча Луческу.

Напомним, 22 апреля «Зенит» проведет на стадионе «Санкт-Петербург» первый официальный матч. Это будет игра 24 тура чемпионата России по футболу против «Урала».

По материалам «Фонтанки.ру»