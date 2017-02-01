Светлана Кузнецова: «Тренеры считали, что профессионального спортсмена из меня не выйдет»

Теннисистка, победительница турниров Большого шлема, WTA и Кубка Федерации вернула себе место в топе первых ракеток мира, а сегодня, 1 февраля, выйдет на корт «Сибур Арены» в родном городе в рамках турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

Ваши родители и брат занимались велоспортом. Как вышло, что вы свернули с велодорожки на корт?

Изначально папа тренировал две команды клуба «Локомотив» — мужскую и женскую. Так они и познакомились с мамой — она была его ученицей. Но потом отец решил, что парни отвлекаются на девушек, и женскую группу распустил. Мы всей семьей жили с ребятами в спортинтернате «Локосфинкс» на Крестовском острове, и я даже гоняла на велике. А в семь лет папа отправил меня на теннис — никаких ставок на меня не делали, просто корт был недалеко от интерната. 

Вы помните своего первого наставника?

У меня были сложные отношения с детскими тренерами. Сначала мою группу закрыли на лето, но в нашей семье не было отпусков, куда было девать дочь? Нашли другого специалиста, всесезонного. Потом следующего, а потом еще одного. И все они говорили, что мама зря со мной мучается, характер, мол, не тот: напористая, но не упорная, активная, но рассеянная. Помню, я поехала к подруге, отчим которой тоже был тренером по теннису. Вернул он меня со словами: «Она не держит концентрацию, упражнения ей не интересны, брать ее мы больше не будем». Мама спросила: «Свет, ну как так?» А я ответила: «По очкам же я выигрывала». Я и правда в какой-то момент была первой в городе, но наставники считали, что профессионального спортсмена из меня не выйдет. На мой взгляд, далеко не каждый может учить детей. Только сейчас чувствую, как много безропотно позволяла в себя вкладывать, и теперь могу прислушиваться к себе и убирать ненужное из этой кучи неосторожно вложенного.

А сами не хотели бы заниматься с детьми?

Нет, у человека либо должна быть страсть к педагогике, либо он реализует свои амбиции в воспитаннике: проживает с ним его жизнь. А я уже проживаю свою, зачем мне рефрен? Возможно, я бы хотела создать группу для детей из бедных семей, заниматься менеджментом — не зря же получила эту специальность в Институте имени Лесгафта. Я не против детей из обеспеченных семей, честное слово, но часто их балуют. Когда приходишь домой, а у тебя там и так айпад, айфон и вообще все в шоколаде, трудно заставить себя пахать. Наверное, вседозволенность сгубила много талантов. Так же как и недозволенность: теннис очень дорогой вид спорта. Папа однажды сказал: «Я понимал, что это недешево, но не думал, что вы с мамой будете тратить столько же денег, сколько вся моя команда».

В моей семье никогда не было вечеринок и тусовок не потому, что это зло, — их просто не существовало.

То есть залог чемпионства — аскетизм?

Так было конкретно со мной, но когда спрашивают, как стать чемпионом, я в ответ задаю вопрос: «А как жить?» У каждого своя судьба, свои переломные моменты. Иные родители с большими глазами рассказывают, что спорт лишает ребенка детства и причиняет психологические травмы. Но покажите мне успешного человека сознательного возраста без психологической травмы в анамнезе. Дети легче воспринимают мироустройство, потому что живут впервые и еще не наслышаны о жизни других. В моей семье никогда не было вечеринок и тусовок не потому, что это зло, — их просто не существовало. И для меня жизнь без них была настоящей, а детство — счастливым.

Когда случился ваш переломный момент?

В четырнадцать лет я переехала одна в Барселону, тренироваться в клубе «Санчес-Касаль», не говорила ни по-испански, ни по-английски. Вдали от родных я поняла, насколько сильно им обязана. Мне захотелось выказать благодарность, добиться чего-то для них. Через год меня заметил совладелец клуба Эмилио Санчес, он сказал: «Ты будешь в сотне ракеток мира». Поскольку до этого мне никто ничего ободряющего не говорил, я покрутила пальцем у виска. И вот я вошла в сотню, Эмилио сказал: «Отлично, скоро будешь в двадцатке». Я закатывала глаза: «Нет, ну в сотню-то ладно, но в двадцатку точно не попаду». А он смотрел на меня как на дикую и спрашивал: «Откуда столько негатива?» Тогда я поняла, что в меня верят, поэтому смогла сама в себя поверить. И без памяти влюбилась в теннис.

Когда ты первый год круто играешь, нечего терять, а потом начинается новый сезон — и все считают престижным тебя обыграть.

У вас были неудачи в карьере?

Был тяжелейший, адский сезон 2005/2006. В девятнадцать лет я переместилась с тридцать пятой строчки мирового рейтинга на пятую. Затем получила травму плеча. Сказали, надо делать операцию, я отказалась и продолжила играть. Самое тяжелое, когда ты первый год круто играешь, тебе нечего терять, а потом начинается новый сезон — и все считают престижным тебя обыграть. Давление колоссальное. Я должна была защищать титул на US Open, а вместо этого вылетела в первом круге. Наверное, стоило сделать перерыв, но не хватило смелости.

В 2008 году вы вернулись в Россию, но предпочли жить в Москве. Почему не в Петербурге?

Все просто: здесь, в моем родном городе, гораздо меньше кортов, и отсюда мало прямых рейсов, а я постоянно летаю. Но москвичкой я никогда не стану, всегда с гордостью называю себя девушкой из Петербурга и легко узнаю «своих». Возможно, в будущем мне удастся вернуться в родной город и повлиять на развитие тенниса в нем. Но пока это лишь мысли, сейчас моя работа — на корте. Делать две работы одинаково хорошо не получится, а делать что-то плохо — незачем.

Отец Александр Кузнецов — тренер по велоспорту, воспитавший шесть олимпийских и мировых чемпионов. Мать Галина Царева — шестикратная чемпионка мира по велогонкам, установившая двадцать мировых рекордов. На бицепсе у Светланы есть татуировка с надписью: «Боль меня не убивает, я убиваю боль». Светлана ведет инстаграм своего пса, американского булли Дольче @thedolce27, а на турниры в США ему делают отдельную аккредитацию для посещения.

Текст: Кристина Шибаева
Фото: Алексей Костромин

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

ТОП 50 2010. Светлана Кузнецова

Смольный назвал полную стоимость стадиона «Зенита»

Михаил Боярский назначен послом ЧМ-2018 от Петербурга

В «Зените» будет играть защитник «Челси» Бранислав Иванович

Эмблемой Петербурга на Евро-2020 стал Дворцовый мост

Мутко: «Зенит-Арена» требует еще двух миллиардов рублей

5 фактов о новом игроке «Зенита» Йоане Молло

Адаптивная гребля в клубе «Стрела»