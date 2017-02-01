Ваши родители и брат занимались велоспортом. Как вышло, что вы свернули с велодорожки на корт?

Изначально папа тренировал две команды клуба «Локомотив» — мужскую и женскую. Так они и познакомились с мамой — она была его ученицей. Но потом отец решил, что парни отвлекаются на девушек, и женскую группу распустил. Мы всей семьей жили с ребятами в спортинтернате «Локосфинкс» на Крестовском острове, и я даже гоняла на велике. А в семь лет папа отправил меня на теннис — никаких ставок на меня не делали, просто корт был недалеко от интерната.

Вы помните своего первого наставника?

У меня были сложные отношения с детскими тренерами. Сначала мою группу закрыли на лето, но в нашей семье не было отпусков, куда было девать дочь? Нашли другого специалиста, всесезонного. Потом следующего, а потом еще одного. И все они говорили, что мама зря со мной мучается, характер, мол, не тот: напористая, но не упорная, активная, но рассеянная. Помню, я поехала к подруге, отчим которой тоже был тренером по теннису. Вернул он меня со словами: «Она не держит концентрацию, упражнения ей не интересны, брать ее мы больше не будем». Мама спросила: «Свет, ну как так?» А я ответила: «По очкам же я выигрывала». Я и правда в какой-то момент была первой в городе, но наставники считали, что профессионального спортсмена из меня не выйдет. На мой взгляд, далеко не каждый может учить детей. Только сейчас чувствую, как много безропотно позволяла в себя вкладывать, и теперь могу прислушиваться к себе и убирать ненужное из этой кучи неосторожно вложенного.

А сами не хотели бы заниматься с детьми?

Нет, у человека либо должна быть страсть к педагогике, либо он реализует свои амбиции в воспитаннике: проживает с ним его жизнь. А я уже проживаю свою, зачем мне рефрен? Возможно, я бы хотела создать группу для детей из бедных семей, заниматься менеджментом — не зря же получила эту специальность в Институте имени Лесгафта. Я не против детей из обеспеченных семей, честное слово, но часто их балуют. Когда приходишь домой, а у тебя там и так айпад, айфон и вообще все в шоколаде, трудно заставить себя пахать. Наверное, вседозволенность сгубила много талантов. Так же как и недозволенность: теннис очень дорогой вид спорта. Папа однажды сказал: «Я понимал, что это недешево, но не думал, что вы с мамой будете тратить столько же денег, сколько вся моя команда».