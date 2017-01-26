В «Зените» будет играть защитник «Челси» Бранислав Иванович

«Зенит» покупает нового игрока — защитника английского «Челси» Бранислава Ивановича. Зарплата футболиста составит 5 млн евро в год.

По информации СМИ, сделку с Ивановичем оформят в ближайшее время. Он заключит контракт на 2,5 сезона.

Бранислав Иванович — 32-летний сербский футболист, капитан сборной Сербии. С 2006 года играл в московском «Локомотиве» — стал обладателем Кубка России. В 2007 году перешел в «Челси», с которым становился чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы УЕФА.

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