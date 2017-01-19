Эмблемой Петербурга на Евро-2020 стал Дворцовый мост

Евро-2020 пройдет на строящейся арене на Крестовском острове. До конца марта на стадионе продлятся работы, чтобы он соответствовал требованиям ФИФА. Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что для чемпионата Европы в 2020 году «ничего не нужно будет адаптировать, стадион будет готов».

Напомним, что Евро-2020 пройдет в 13 городах Европы: Петербурге, Амстердаме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Риме, Мюнхене, Брюсселе, Глазго, Копенгагене, Бильбао, Дублине и Лондоне.