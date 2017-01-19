Эмблемой Петербурга на Евро-2020 стал Дворцовый мост

Дворцовый мост стал основой эмблемы Петербурга на чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Логотип официально представили в Манеже Первого кадетского корпуса.

 

Евро-2020 пройдет на строящейся арене на Крестовском острове. До конца марта на стадионе продлятся работы, чтобы он соответствовал требованиям ФИФА. Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что для чемпионата Европы в 2020 году «ничего не нужно будет адаптировать, стадион будет готов».

Напомним, что Евро-2020 пройдет в 13 городах Европы: Петербурге, Амстердаме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Риме, Мюнхене, Брюсселе, Глазго, Копенгагене, Бильбао, Дублине и Лондоне.

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