Новый логотип Петербурга: плохой или хороший? Подробный разбор от дизайнеров

Основатель студии s-e-v-e-r.com, преподаватель НИУ Высшая школа экономики

Вопрос с новым мета-брендом сложный. С одной стороны формально все правильно: айдентика, а не фирменный стиль, хороший набор носителей, которые работают в среде, а не существуют только в форме логотипа. Мосты, северное солнце — все дела. С другой стороны в высказывании нет правды, совсем нет. Для того что бы сделать хороший территориальный брендинг надо ответить на один вопрос: что человек почувствует приехав сюда и постараться рассказать об этом так, чтобы потенциальный турист/инвестор это понял и принял. В данном случае этого нет, нет понятной идеи важной для Петербурга. И не хочется говорить что это плохо, но это не работает, не для туристов, не для инвесторов, не для жителей. Просто в этом нет правды, вот и все.

Если говорить о зарубежном опыте, то бренд Visit Finland — очень хороший. Пример из моего практического опыта — бренды Visit Tatarstan и «Липецкая Земля», разработанные институтом INSTID, прекрасно выполняют свою функцию. Удачный брендинг в широком смысле — романтизация Парижа начала XX века и вся советская ранняя эстетика.

В каком то смысле все народные промыслы на территории любых стран — это примеры отличной айдентики, которая работает незаметно. Сейчас мы живём в эпоху рыночной конкуренции, поэтому и готовы воспринимать только логотипы и фирменные цвета. Что касается пресловутых 7 миллионов — это нормальная цифра для разработки мета-бренда. Но когда люди видят только одну картинку, то их возмушение понятно. Наша студия взяла бы за такой объем работы меньше, но незначительно.