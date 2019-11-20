Как пишут «Известия», Кувшинова отправила письмо с соответствующим предложением премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Как уточнили в правительстве, обращение уже передано на рассмотрение в профильные ведомства — Министерство транспорта и Росавиацию. «Внесение данной поправки будет способствовать развитию молодежного туризма, получению высшего образования, позволит участвовать в научных и образовательных обменах, семинарах, конференциях», — говорится в тексте письма.

Депутат предлагает внести изменения в постановление правительства № 215 от 2018 года, устанавливающее правила выделения бюджетных субсидий для обеспечения доступности воздушных пассажирских перевозок. В настоящее время билеты по льготной цене могут приобретать только россияне в возрасте до 23 лет — вне зависимости, являются ли они студентами. В случае, если поправки будут внесены, льготный период расширится до 30 лет — летать «со скидкой» смогут обучающиеся по очной программе бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры и ординатуры.