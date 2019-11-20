Студентам и аспирантам очных отделений высших учебных заведений в возрасте до 30 лет планируют разрешить покупать авиабилеты по льготной цене. С соответствующим предложением выступила депутат Госдумы Наталья Кувшинова — по ее мнению, важно предоставить возможность покупать недорогие билеты людям, которые связывают свое будущее с развитием науки в России.
Депутаты хотят разрешить студентам и аспирантам покупать авиабилеты по льготной цене
Как пишут «Известия», Кувшинова отправила письмо с соответствующим предложением премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Как уточнили в правительстве, обращение уже передано на рассмотрение в профильные ведомства — Министерство транспорта и Росавиацию. «Внесение данной поправки будет способствовать развитию молодежного туризма, получению высшего образования, позволит участвовать в научных и образовательных обменах, семинарах, конференциях», — говорится в тексте письма.
Депутат предлагает внести изменения в постановление правительства № 215 от 2018 года, устанавливающее правила выделения бюджетных субсидий для обеспечения доступности воздушных пассажирских перевозок. В настоящее время билеты по льготной цене могут приобретать только россияне в возрасте до 23 лет — вне зависимости, являются ли они студентами. В случае, если поправки будут внесены, льготный период расширится до 30 лет — летать «со скидкой» смогут обучающиеся по очной программе бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры и ординатуры.
Напомним, с начала зимней навигации стоимость билетов на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию может подорожать на 40%. Причиной стал запрет авиакомпании взимать дополнительную плату с пассажиров за регистрацию в зарубежных аэропортах. Ранее россиян также предупредили о повышении цен на авиабилеты по итогам 2019 года. Главной причиной называют возросшую стоимость авиационного керосина, а также увеличение цен на обслуживание в аэропортах. Кроме того, эксперты предрекли рост цен на перелеты из-за «климатического налога» в странах ЕС, заявив, что «билетов по 10 евро уже не будет».
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