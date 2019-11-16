Российские эксперты займутся восстановлением собора Парижской Богоматери

Напомним, что 15 апреля загорелся собор Парижской богоматери. Он уничтожил большую часть здания, но пожарным удалось спасти реликвии и несущие конструкции. Огонь бушевал на 80-метровой высоте, когда лестницы пожарных достигали только 30-ти. По предварительным данным, пожар возник из-за реставрационных работ — собор был окружен лесами. Полиция оцепила территорию вокруг собора, людей эвакуировали. Огонь держался более девяти часов.



Причиной пожара в Нотр-Даме специалисты назвали неисправную электрику. Очаг возгорания был у основания шпиля. Это могло быть как короткое замыкание, так и неисправная проводка.



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