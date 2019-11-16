Авторам законопроекта о домашнем насилии угрожают в социальных сетях. Об этом сообщила РБК одна из разработчиков, депутат Госдумы Оксана Пушкина. Она добавила, что участники законопроекта на прошлой неделе подали заявление в «соответствующие федеральные силовые структуры».
Авторы законопроекта о домашнем насилии сообщили об угрозах в социальных сетях
«Фактически всем людям, которые участвовали в этом законопроекте как соавторы, в соцсетях приходят угрозы», — поделилась Пушкина. По ее словам, угрозы получили адвокаты Мари Давтян, адвокат сестер Хачатурян Алексей Паршин и создатель сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алена Попова.
«В последнее время участились угрозы мне и моей семье и обращения оскорбительного характера в мой адрес, которые я связываю с моей работой над законопроектом», — рассказал адвокат в обращении к Пушкиной.
Как отмечает Оксана Пушкина, вокруг принятия законопроекта развернулась «хорошо организованная и финансируемая кампания», которую она сравнила с протестами против фильма Алексея Учителя «Матильда».
Напомним, Совет по правам человека при президенте подготовил законопроект с предложением ввести понятие семейно-бытового насилия и типы защиты от него, сообщает РБК. Закон должен обеспечить защиту прав жертв насилия, предоставить психологическую реабилитацию и помочь с социальной адаптацией.
Согласно документу, жертвы насилия будут получать защитные ордера (принудительное предписание), которые запрещают нападавшему приближаться к пострадавшему человеку. Кроме того, жертве будет предложено пройти специализированную психологическую программу. В особых случаях насильник должен покинуть место совместного жительства и передать пострадавшему его личное имущество и документы, возместить имущественный и моральный вред, расходы на оплату консультирования или аренду жилья.
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