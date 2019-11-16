Авторы законопроекта о домашнем насилии сообщили об угрозах в социальных сетях

Напомним, Совет по правам человека при президенте подготовил законопроект с предложением ввести понятие семейно-бытового насилия и типы защиты от него, сообщает РБК. Закон должен обеспечить защиту прав жертв насилия, предоставить психологическую реабилитацию и помочь с социальной адаптацией.



Согласно документу, жертвы насилия будут получать защитные ордера (принудительное предписание), которые запрещают нападавшему приближаться к пострадавшему человеку. Кроме того, жертве будет предложено пройти специализированную психологическую программу. В особых случаях насильник должен покинуть место совместного жительства и передать пострадавшему его личное имущество и документы, возместить имущественный и моральный вред, расходы на оплату консультирования или аренду жилья.



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