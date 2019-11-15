Сегодня, 15 ноября, в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в Музее Фаберже назвали имена победителей всероссийской акции «Меценат года». Лауреатами этого года стали Патох Шодиев, Василий Верещак и Михаил Карисалов.
Патох Шодиев, Василий Верещак и Михаил Карисалов стали лауреатами премии «Меценат года»-2019
Премия «Меценат года», организованная Министерством культуры России, призвана возродить меценатство и поддержать благотворителей, которые вносят свой вклад в развитие учреждений культуры. Награждение проходит в трех номинациях — «Меценат года», «Прорыв года» и «Особый вклад в развитие российской культуры». В этом году также вручили специальную премию. Ее удостоился основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов — посмертно.
В номинации «Меценат года» наградили Патоха Шодиева — члена совета директоров Международного Фонда Шодиева, генерального спонсора гастролей труппы театра Кабуки в России. Премию за «Особый вклад в развитие российской культуры» получил Василий Верещак — председатель правления Владимирской региональной общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А.В.Суворова». Он награжден за восстановление храма Святителя Великого и создания музейного комплекса Суворова. «Прорывом года» стал Михаил Карисалов — председатель правления компании «Сибур». Карисалов подарил ГМИИ им. Пушкина картины XVIII века и другие ценные экспонаты.
Специальной премией наградили Михаила Абрамова — предпринимателя и основателя Музея русской иконы, погибшего 20 августа 2019 года при крушении вертолета в Греции. Награду вдове Абрамова вручил министр культуры России Владимир Мединский.
«Очень жаль, что Михаила сейчас нет у этого микрофона. Мы хотим сказать, что Михаил был настоящим патриотом, настоящим меценатом, он восстанавливал храмы, но основной его идеей, которая его окрыляла, было то, что памятники древнерусского искусства нужно вернуть домой, в Россию», — сказал министр во время вручения награды.
Напомним, VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит в Петербурге с 15 по 17 ноября. По его эгидой в Петербурге организована специальная программа бесплатных мероприятий, в которой участвуют 39 музеев города, Фестивальная программа с выступлениями Шанхайского национального оркестра и представлением традиционных «Метаморфоз» в БДТ, а также Деловая площадка, в числе спикеров которой Татьяна Черниговская, Илья Авербух и директор Design Museum Элис Блэк.
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