Патох Шодиев, Василий Верещак и Михаил Карисалов стали лауреатами премии «Меценат года»-2019

Премия «Меценат года», организованная Министерством культуры России, призвана возродить меценатство и поддержать благотворителей, которые вносят свой вклад в развитие учреждений культуры. Награждение проходит в трех номинациях — «Меценат года», «Прорыв года» и «Особый вклад в развитие российской культуры». В этом году также вручили специальную премию. Ее удостоился основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов — посмертно.

В номинации «Меценат года» наградили Патоха Шодиева — члена совета директоров Международного Фонда Шодиева, генерального спонсора гастролей труппы театра Кабуки в России. Премию за «Особый вклад в развитие российской культуры» получил Василий Верещак — председатель правления Владимирской региональной общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А.В.Суворова». Он награжден за восстановление храма Святителя Великого и создания музейного комплекса Суворова. «Прорывом года» стал Михаил Карисалов — председатель правления компании «Сибур». Карисалов подарил ГМИИ им. Пушкина картины XVIII века и другие ценные экспонаты.