Владимир Мединский сравнил доцента СПбГУ Олега Соколова с «Джокером» Тодда Филлипса

Мединский воздержался от развернутого ответа. По словам министра, раньше всех интересовало только его мнение о фильме «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли, а теперь — о доценте СПбГУ Олеге Соколове. «Если вам так нравился «Джокер», то почему не нравится Соколов?», — задал в ответ риторический вопрос министр культуры.

В кулуарах форума журналисты также решили узнать у министра культуры России, был ли он знаком с Соколовым. Мединский вновь проигнорировал вопрос, подчеркнув, что «стыдно, когда СМИ занимаются такой галиматьей и белибердой».

В октябре, спустя почти месяц после российской премьеры фильма «Джокер» Тодда Филлипса, министр культуры Владимир Мединский поделился негативными впечатлениями о картине. «Я редко высказываю личное мнение о произведениях искусства — вроде как это неправильно, с моей точки зрения. При обращении в Минкультуры у этого фильма не было бы ни одного шанса на поддержку. Не понравился мне», — заявил он, отметив, что и раньше смотрел «другие марвеловские комиксы» минут по 10, но они такого негатива не вызывали.

Напомним, утром 9 ноября из реки Мойки вытащили мужчину. В его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки и травматический пистолет. Как выяснилось, задержанный — доцент СПбГУ, историк Олег Соколов. Из Мойки его спас мимо проезжающий таксист, на данный момент Соколова увезли в Мариинскую больницу с переохлаждением. В квартире историка на набережной Мойки нашли труп женщины. Жертвой стала 24-летняя Анастасия Ещенко, бывшая студентка и гражданская жена доцента. 11 ноября Соколов был арестован.