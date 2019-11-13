Может ли преподаватель заводить отношения со студентами? Объясняют психолог и юрист

Хана Корчемная, психолог: «С этической точки зрения романтические отношения между преподавателями и студентами недопустимы. То, что это прямо не прописано в кодексах вузов, – большое упущение, потому что это неочевидно.

Главная проблема таких отношений – дисбаланс власти. Конечно, есть люди, которые говорят, что «любви все возрасты покорны», а огромная разница в возрасте и социальном положении – это случайность. Но на самом деле подобные связи изначально не могут быть равными: преподаватели ставят оценки, от них зависит академическое будущее студентов, защита их дипломов, репутация в вузе и профессиональной среде.

Вся власть и ресурсы принятия решений находятся в руках у профессора. Такой расклад увеличивает риск того, что к менее влиятельному партнеру будет применено насилие, принуждение, давление. При этом второй не может ответить равноценно – и для статусного партнера эта ситуация развращающая, у него больше возможности продавить свое решение или мнение, а другой человек просто не сможет ему возразить, не опасаясь последствий. Если бы люди были равными, то в конфликтных ситуациях они могли бы друг друга уравновешивать. Но когда есть прямая зависимость ваших успехов от вашего партнера, при малейшем ухудшении отношений вы будете бояться, что вам причинят вред, что это отразится на вашем будущем. При этом у студента гораздо меньше возможностей защититься – версию событий преподавателя, скорее всего, воспримут как более правдивую, у него обычно гораздо больше кредит доверия среди других учителей и учеников. Из таких отношений студенту выйти гораздо сложнее, даже если есть весомые причины для беспокойства.