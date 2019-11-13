После громкого убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко доцентом Олегом Соколовым, с которым 24-летняя девушка состояла в отношениях с 2015 года, выяснилось, что подобные связи в главном вузе города – не редкость. Более того, директор института истории Абдулла Даудов заявил: «Никто не может запретить права на любовь и дружбу. Ни я, ни ректор не можем на это влиять в рамках правового поля». «Собака.ru» попросила психолога Хану Корчемную и юристку Диану Рамазанову объяснить, допустимы ли подобные отношения и чем они могут обернуться для участников.
Может ли преподаватель заводить отношения со студентами? Объясняют психолог и юрист
-
Анастасия Ещенко и Олег Соколов
Хана Корчемная, психолог: «С этической точки зрения романтические отношения между преподавателями и студентами недопустимы. То, что это прямо не прописано в кодексах вузов, – большое упущение, потому что это неочевидно.
Главная проблема таких отношений – дисбаланс власти. Конечно, есть люди, которые говорят, что «любви все возрасты покорны», а огромная разница в возрасте и социальном положении – это случайность. Но на самом деле подобные связи изначально не могут быть равными: преподаватели ставят оценки, от них зависит академическое будущее студентов, защита их дипломов, репутация в вузе и профессиональной среде.
Вся власть и ресурсы принятия решений находятся в руках у профессора. Такой расклад увеличивает риск того, что к менее влиятельному партнеру будет применено насилие, принуждение, давление. При этом второй не может ответить равноценно – и для статусного партнера эта ситуация развращающая, у него больше возможности продавить свое решение или мнение, а другой человек просто не сможет ему возразить, не опасаясь последствий. Если бы люди были равными, то в конфликтных ситуациях они могли бы друг друга уравновешивать. Но когда есть прямая зависимость ваших успехов от вашего партнера, при малейшем ухудшении отношений вы будете бояться, что вам причинят вред, что это отразится на вашем будущем. При этом у студента гораздо меньше возможностей защититься – версию событий преподавателя, скорее всего, воспримут как более правдивую, у него обычно гораздо больше кредит доверия среди других учителей и учеников. Из таких отношений студенту выйти гораздо сложнее, даже если есть весомые причины для беспокойства.
Подобные двойные отношения – нездоровая ситуация для учебного процесса в целом, человек не может разделить сознание и одну и ту же персону воспринимать по-разному. В этических кодексах психологов, например, это четко прописано: специалист не имеет права вступать в неформальные отношения с клиентами, их родственниками и друзьями. Более того, после окончания терапии он может это сделать только через какой-то внушительный отрезок времени – два-три года.
Сложно понять, что может привлекать возрастного и авторитетного преподавателя в человеке гораздо младше, менее опытном, менее знающем. Возможно, его интересует именно уязвимость, зависимость, слабость, восхищенный взгляд снизу и преклонение. И это, конечно, серьезный повод опасаться, что рано или поздно в отношениях будет применено насилие.
Понятно, почему студентка может почувствовать влечение к преподавателю – особенно если он харизматичен и сам поддерживает формирование круга обожателей. Но очертить границы и напомнить о том, что это рабочие отношения, – это ответственность исключительно преподавателя. Если он этически подкован, то старается сохранять дистанцию и демонстрировать объективность по отношению ко всем.
Студент – это, как правило, человек с очень небольшим или вообще отсутствующим опытом романтических отношений, поэтому ему может быть сложно оценить, что он испытывает – интерес к предмету, радость от того, что на него обращает внимание более образованный взрослый человек, или реальное влечение. В последнем нет ничего плохого, мы все имеем право на чувства и симпатии, но преподаватель не может позволять себе пользоваться незнанием и неосведомленностью студента, и должен в такой ситуации объяснить, какие отношения между ними возможны в рамках вуза.
К сожалению, в нашей академической среде считается нормальной практикой то, что у преподавателей есть любимчики, и они дарят друг другу подарки, ходят друг к другу в гости – это тоже этически неоднозначная ситуация. Когда преподаватель поощряет интерес студента к своей личности и не ставит границы, а наоборот говорит: «Гордись, ты особенная, поэтому ты рядом со мной», то это очень похоже на манипуляцию. Это сильно отличается от адекватного поощрения успехов в обучении, ведь система оценок нужна именно для непредвзятости. Но учитель должен учить, а не дружить или тем более заводить сексуальные отношения с учениками».
Диана Рамазанова, юристка: «В российском законодательстве запрет на отношения преподавателей со студентами не прописан. Это может регулироваться только внутренними нормативными актами вуза. Но даже если в них внесут наказание (дисциплинарные взыскания и увольнение), то это будет нарушением трудового кодекса – если преподаватель пойдет в суд, то его, скорее всего, восстановят в должности. Трудовое право одно из немногих изначально на стороне заявителя, работодатель должен будет предоставить неопровержимые доказательства. Конечно, студентка будет говорить, что они просто дружили. Поэтому по-хорошему такой запрет необходимо прописать именно в законе. Сами вузы, к сожалению, спасти себя не могут. Единственное, за что можно зацепиться – нарушение этических норм. Но университету все равно будет сложно доказать свою правоту, особенно если положение преподавателя в обществе также высоко, как некогда у Олега Соколова. Если говорить о других странах, то во многих из них за подобные прецеденты внесена в закон ответственность вплоть до увольнения, да и у вузов больше прав».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.