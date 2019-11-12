Greenpeace запустил петицию за запрет одноразового пластика в России

«Уже 127 стран законодательно регулируют оборот одноразового пластика. России пора присоединиться к их числу. Пластиковые изделия, которые невозможно выделить из потока отходов, эффективно переработать и вернуть в оборот, должны исчезнуть либо изменить дизайн.

Чтобы остановить пластиковое загрязнение, нужно прекратить производство мусора и вкладывать силы в создание альтернативных систем доставки, многоразовой упаковки, оборотной тары», — говорит эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace Дмитрий Нестеров.

Предложения и петиция российского отделения Greenpeace основана на итогах пластиквотчинга — кампании, в ходе которой волонтеры и эксперты организации провели проверки берегов и пряжей по всей России.

Так, 45% мусора в Петербурге — это пластик, а среди загрязнений — пакеты, салфетки и стаканчики для напитков.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды на территории страны.

Европарламент уже запретил производство и продажу одноразовых изделий из пластика — оно остановится с 2021 года. Запрет касается столовых приборов, ушных палочек с пластиковым основанием, пищевых контейнеров из пенополистирола и трубочек для коктейлей.

О необходимости многократного использования отдельных видов тары и упаковки также заявил Роспотребнадзор. Ведомство указывает и на немедленное прекращение захоронения и уничтожения продуктов питания, еще пригодных для употребления в пищу.