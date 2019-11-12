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Greenpeace запустил петицию за запрет одноразового пластика в России

Российское отделение Greenpeace запустило сбор подписей под петицией за запрет одноразового пластика в стране. По словам экологов, трубочки, пакеты, ушные палочки и другие продукты, не подлежащие повторному использованию — «оружие массового поражения», которое не только вредит природе и ее обитателям, но и является главным загрязнителем побережий России. Нужно собрать 100 тысяч подписей под обращением к министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину. 

Greenpeace требует запретить в России пакеты-майки и фасовочные пакеты, пищевые контейнеры, чашки, стаканчики, крышки от стаканчиков, столовые приборы, ватные палочки на пластиковой основе, влажные салфетки, трубочки и мешалки для напитков, пластиковые палочки для воздушных шаров и палочки для конфет.

Вместо них организация предлагает развивать системы повторного использования и пополнения. 

Организация также требует усовершенствовать механизм расширенной ответственности производителя и ввести 100% норматив утилизации фильтров от сигарет, зажигалок, женских прокладок и тампонов, рыболовных сетей и снастей.

Также нормативы требуют повысить для производителей пластиковых бутылок, тары и упаковки продуктов питания, а также бытовой химии и косметики. «Это значит, что производителям и импортерам нужно будет организовать 100% сбор и утилизацию своих товаров и упаковки либо платить повышенный экологический сбор», — добавляют экологи. 

«Уже 127 стран законодательно регулируют оборот одноразового пластика. России пора присоединиться к их числу. Пластиковые изделия, которые невозможно выделить из потока отходов, эффективно переработать и вернуть в оборот, должны исчезнуть либо изменить дизайн.

Чтобы остановить пластиковое загрязнение, нужно прекратить производство мусора и вкладывать силы в создание альтернативных систем доставки, многоразовой упаковки, оборотной тары», — говорит эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace Дмитрий Нестеров. 

Предложения и петиция российского отделения Greenpeace основана на итогах пластиквотчинга — кампании, в ходе которой волонтеры и эксперты организации провели проверки берегов и пряжей по всей России.

Так, 45% мусора в Петербурге  — это пластик, а среди загрязнений — пакеты, салфетки и стаканчики для напитков.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды на территории страны.

Европарламент уже запретил производство и продажу одноразовых изделий из пластика — оно остановится с 2021 года. Запрет касается столовых приборов, ушных палочек с пластиковым основанием, пищевых контейнеров из пенополистирола и трубочек для коктейлей. 

О необходимости многократного использования отдельных видов тары и упаковки также заявил Роспотребнадзор. Ведомство указывает и на немедленное прекращение захоронения и уничтожения продуктов питания, еще пригодных для употребления в пищу.

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Дарья Гладких,
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