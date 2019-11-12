Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказал о главных страхах страны. Больше всего россияне боятся социальной несправедливости между людьми — об этом говорят 68% опрошенных, а также снижения доходов — вероятным появление этой проблемы в жизни считают 63% наших сограждан.
Статистика дня: больше всего россияне боятся социальной несправедливости и снижения доходов
Чаще всего тревогу относительно проявления социальной несправедливости между людьми испытывают россияне в возрасте от 35 до 44 лет, а вот тревожные настроения по поводу риска возможного снижения дохода — люди 45-59 лет. Также в лидерах страха — отказ или сама возможность отказа в бесплатной медицинской помощи. Данная проблема волнует 58% жителей страны, и больше всего — молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет, а также россиян от 60 лет и старше.
Как говорят социологи, большинство показателей «карты страхов» россиян с января 2019 года снизились — люди перестали опасаться роста цен на привычные продукты, а также беспокоиться неравенством между людьми. «Динамика изменения тревожных настроений россиян скорее положительная: после пика роста страхов в теплые месяцы — май, июнь, июль и август — в зависимости от того или иного потенциального риска наблюдается стабильное понижение беспокойства практически по всем предложенным проблемам», — подводят итоги во ВЦИОМ.
Еще немного статистики. 55% россиян ни разу не были в театре, консерватории или музее — столько же почти не читают или вообще не читают книги. Только 11% считают нормальным дружественные поцелуи двух мужчин при встрече — 86% респондентов считают такой жест неуместным. 47% жителей страны выступили за равные права для сексуальных меньшинств. 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. 65% россиян считают себя оптимистами, а каждый пятый житель России лечится от простуды чаем с малиной и куриным бульоном.
68% россиян считают высшее образование необязательным условием успешной карьеры, 59% россиян не готовы поменять бумажные паспорта на электронные. 73% россиян оценили состояние окружающей среды с своем регионе как критическое, 51% россиян назвали лечение и покупку лекарств главной нуждой, на которую не хватает денег, 59% россиян считают ЕГЭ неэффективным способом оценки знаний, 52% подростков сталкивались с травлей в российских школах, а 77% российских школьников и студентов считают IT-профессии самыми перспективными.
К 2036 году на 1000 мужчин придется 1128 женщин. Всему виной — высокая смертность среди мужчин. А вот среднестатистическая невеста в России «постарела» на восемь лет — охотнее всего выходят замуж в возрасте 25-34 лет. Кроме того, 95% россиян испытывают стресс, 34% — постоянно.
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