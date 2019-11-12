Чаще всего тревогу относительно проявления социальной несправедливости между людьми испытывают россияне в возрасте от 35 до 44 лет, а вот тревожные настроения по поводу риска возможного снижения дохода — люди 45-59 лет. Также в лидерах страха — отказ или сама возможность отказа в бесплатной медицинской помощи. Данная проблема волнует 58% жителей страны, и больше всего — молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет, а также россиян от 60 лет и старше.

Как говорят социологи, большинство показателей «карты страхов» россиян с января 2019 года снизились — люди перестали опасаться роста цен на привычные продукты, а также беспокоиться неравенством между людьми. «Динамика изменения тревожных настроений россиян скорее положительная: после пика роста страхов в теплые месяцы — май, июнь, июль и август — в зависимости от того или иного потенциального риска наблюдается стабильное понижение беспокойства практически по всем предложенным проблемам», — подводят итоги во ВЦИОМ.