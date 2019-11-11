Доцент СПбГУ убил и утопил в Мойке свою аспирантку. Все, что известно о происшествии на данный момент

Что случилось?

7 ноября 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов убил свою бывшую студентку и сожительницу 24-летнюю Анастасию Ещенко, выстрелив в нее четыре раза из малокалиберной винтовки. В пятницу 8 ноября Соколов, спрятав тело, принимал у себя дома друзей – ничего странного гости не заметили. Решив избавиться от убитой, он купил пилу и в ночь на субботу расчленил тело. Его «мутило» от совершаемого, поэтому он решил выпить алкоголь, а после пошел к Мойке, чтобы утопить части тела девушки. 9 ноября его с обморожением извлекли из воды сотрудники МЧС – при себе у Соколова был рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. Его доставили в Мариинскую больницу, как только он очнулся, его допросили. В совершенном преступлении мужчина признался. После уничтожения тела Соколов собирался покончить с собой у Петропавловской крепости в костюме Наполеона. 11 ноября стало известно, что в реке Екатерингофке обнаружено туловище девушки, а ее голову нашли в квартире Соколова вместе с окровавленной пилой, обрезом и патронами.

Брат Анастасии Сергей рассказал: «Причина — ревность с его стороны. Знаю об этом, потому что разговаривал с ней перед тем, как это случилось. Она сообщила, что собирается пойти на день рождения к другу их студенческой компании. Он сначала избил ее, она ушла, но позже вернулась». По его словам, девушка хотела забрать вещи и поехать в общежитие, но передумала.

Сам Соколов утверждает, что убийство произошло из-за плохого отношения Ещенко к его детям. В суде он заявил: «Мы любили друг друга очень, даже планировали пожениться. Но при любых упоминаниях о моих детях она очень бесилась. Она была тогда очень агрессивной, а я встретил ее с цветами и шампанским, после чего потерял над собой контроль. У нее был нож с собой».