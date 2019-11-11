В Петербурге произошло одно из самых громких преступлений последнего времени: доцент СПбГУ Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой сожительствовал. Известного историка извлекли из Мойки сотрудники МЧС – ученый пытался утопить части тела жертвы. 11 ноября суд постановил оставить мужчину на два месяца в СИЗО. «Собака.ru» рассказывает все, что известно о деле на данный момент.
Доцент СПбГУ убил и утопил в Мойке свою аспирантку. Все, что известно о происшествии на данный момент
Что случилось?
7 ноября 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов убил свою бывшую студентку и сожительницу 24-летнюю Анастасию Ещенко, выстрелив в нее четыре раза из малокалиберной винтовки. В пятницу 8 ноября Соколов, спрятав тело, принимал у себя дома друзей – ничего странного гости не заметили. Решив избавиться от убитой, он купил пилу и в ночь на субботу расчленил тело. Его «мутило» от совершаемого, поэтому он решил выпить алкоголь, а после пошел к Мойке, чтобы утопить части тела девушки. 9 ноября его с обморожением извлекли из воды сотрудники МЧС – при себе у Соколова был рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. Его доставили в Мариинскую больницу, как только он очнулся, его допросили. В совершенном преступлении мужчина признался. После уничтожения тела Соколов собирался покончить с собой у Петропавловской крепости в костюме Наполеона. 11 ноября стало известно, что в реке Екатерингофке обнаружено туловище девушки, а ее голову нашли в квартире Соколова вместе с окровавленной пилой, обрезом и патронами.
Брат Анастасии Сергей рассказал: «Причина — ревность с его стороны. Знаю об этом, потому что разговаривал с ней перед тем, как это случилось. Она сообщила, что собирается пойти на день рождения к другу их студенческой компании. Он сначала избил ее, она ушла, но позже вернулась». По его словам, девушка хотела забрать вещи и поехать в общежитие, но передумала.
Сам Соколов утверждает, что убийство произошло из-за плохого отношения Ещенко к его детям. В суде он заявил: «Мы любили друг друга очень, даже планировали пожениться. Но при любых упоминаниях о моих детях она очень бесилась. Она была тогда очень агрессивной, а я встретил ее с цветами и шампанским, после чего потерял над собой контроль. У нее был нож с собой».
Кто такой Олег Соколов
Олег Соколов – российский историк, специалист по военной истории Франции, кандидат наук, до недавнего времени доцент СПбГУ, член научного совета Российского военно-исторического общества. Он является автором многочисленных статей по военной истории Европы XVII — начала XIX веков и исторических передач, вышедших в России, Франции, Великобритании, США, Испании и других странах. Его научная и общественная деятельность была отмечена орденом Почетного легиона. Историк консультировал многих режиссеров, снимающих фильмы об эпохе Наполеона.
В 2008 году Соколов жестоко избил другую учащуюся, с которой у него также были отношения. Девушка написала заявление в полицию, в котором описала произошедшее: «Из комнаты он вернулся с утюгом и на моих глазах включил его в розетку. Когда утюг нагрелся, он поднес его к моему лицу, так что я ощущала исходящий от него жар, и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь. После чего стал методично избивать меня по лицу, голове, наносил удары в грудь и живот. На все мои мольбы остановиться и одуматься он только еще сильнее бил меня и угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке, где меня вряд ли найдут». В травмпункте у пострадавшей зафиксировали многочисленные следы побоев и сотрясение мозга. После этого Соколову пришлось дать объяснения в правоохранительных органах, но дело было закрыто. В защиту историка выступили университет и РАН.
В 2018 году на открытой лекции Соколов призвал избить студента, задавшего ему неудобный вопрос. Комиссия по этике СПбГУ единогласно оправдала своего коллегу и не увидела ничего страшного в произошедшем. После это студенты СПбГУ писали руководству вуза с просьбой отстранить Соколова от преподавания, однако никаких расследований в отношении него инициировано не было.
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Анастасия Ещенко, фото: Facebook
Кто такая Анастасия Ещенко
24-летняя Анастасия Ещенко родом из станицы Старовеличковская Краснодарского края. С отличием окончила СПбГУ и с 2016 года подрабатывала репетиторством. Вместе с Соколовым она написала работы «Российский посланник при дворе Жозефа Бонапарта в 1809-1812 годы» и «Ранний период Наполеоновских войн глазами художника и воина Луи-Франсуа Лежена», она регулярно помогала ему во время выступлений, сопровождала в рабочих поездках. В отношениях с Соколовым она находилась с 2015 года.
Реакция
«Соколов – прекрасный преподаватель, хороший ученый, историк. Студенты любили его. Он кавалер ордена Почетного легиона – высшей награды Франции. Соколов – человек заслуженный. Поэтому мы все в шоке», – рассказал декан исторического факультета СПбГУ Абдулла Даудов. «Как такое могло случиться? Буквально на днях мы общались. Соколов был жизнерадостным и с доброй улыбкой. Это полная неожиданность. Следствие должно разобраться. Может, это не Соколов? Может, он тоже пострадавший? Давайте дождемся итогов расследования», – призвал Даудов.
Не дожидаясь результатов расследования, Соколова исключили из своих научных советов Институт социологических, экономических и политических наук в Лионе и Российское военно-историческое общество. Позже о расторжении договора с Соколовым рассказала пресс-служба СПбГУ.
Больше 10 000 человек подписали петицию с требованием отстранить от занимаемых должностей и начать проверку ректора вуза, первого проректора, заместителя ректора по безопасности и директора института истории. В тексте петиции утверждается, что если бы на преступления преподавателя не закрывали глаза, страшного убийства могло бы не произойти.
Суд
Суд над Соколовым прошел 11 ноября. В зале суда преподаватель плакал и бился головой о стену. Адвокаты доцента собираются убедить следствие в том, что он застрелил Анастасию Ещенко в результате сильного душевного волнения, вызванного ревностью. Это подпадает под 107 статью уголовного кодекса, максимальное наказание по которой – три года тюрьмы. На данный момент на Соколова заведено уголовное дело по статье 105, предусматривающей наказание от 6 до 15 лет лишения свободы.
Добиваться невменяемости и принудительного лечения в планы защиты не входит, так как это «поставит под сомнение ученую квалификацию Соколова и уровень образования, которое получали студенты».
Защита просила ограничиться домашним арестом, аргументируя это тем, что Соколов не представляет никакой угрозы обществу. Более того, адвокат заявил, что бывшая жена историка согласилась на проживание Соколова в ее квартире. Также адвокат добавил: «Содержать сейчас Олега Валерьевича вместе с рецидивистами и держать его на тюремной баланде мы считаем все-таки негуманным».
Однако суд постановил отправить Соколова с СИЗО «Кресты» на два месяца, до 8 января 2020 года.
Что говорят студенты Соколова?
Студенты вспоминают Соколова как яркого, эмоционального и талантливого лектора, говорят о высоком качестве написанных им книг. Также упоминают, что отношения Соколова со студентками никого не удивляли, так как на историческом факультете это позволяют себе многие преподаватели.
Максим Жих: «Я учился на истфаке в 2004-2009 года. Уже тогда были видны серьезные девиации в его поведении. Те же приставания к студенткам у него далеко выходили за пределы «средней температуры» по истфаку. Так что звоночки были давно. По-хорошему его давно должны были отстранить от преподавания. То, что это не было сделано – прямая вина нынешней администрации».
rosya skrypnik: «Училась у него несколько лет, тусила на конференциях и участвовала в его реконструкторском движе. Первичный шок от новостей сменился осознанием, что на деле я не удивлена. Уже тогда я понимала, что каким бы галантным и талантливым ни был О. В., от него лучше держаться подальше. Вспышки агрессии и неадеквата, которые у него случались, не дали ему стать в моих глазах Сиром. Истории про флирт со студентками тоже сыграли свою роль».
Василий Кунин: «Мой бывший преподаватель убил мою бывшую сокурсницу. Отвратительно то, что это не произошло, как гром среди ясного неба. Олег Соколов уже подавал признаки нетерпимости и невменяемости»
Русскiй Имперіалистъ: «Он у меня преподавал, я сдавал ему экзамен и видел его годами в коридорах и на лекциях. Что мы имеем: человек-нарцисс, явный эгоцентрик, страдающий от перепадов настроения. Талантливый, но не умеющий в самоконтроль. Окружение его уважает и почитает, но хейтеры вышли из тени не дают спокойно красоваться».
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