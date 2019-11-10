Петербуржцы создали петицию, в которой призывают отстранить от должностей и привлечь к ответственности руководство СПбГУ после убийства Анастасии Ещенко. Кроме того, активисты требуют наказать отдел полиции, где на подозреваемого Олега Соколова жаловалась другая студентка вуза.
В Сети появилась петиция с требованием привлечь к ответственности руководство СПбГУ из-за убийства студентки
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Фото: change.org
Петиция появилась на портале change.org еще вчера, на данный момент ее подписало около 500 людей. «Сегодня, 9 ноября, широкой общественности стало известно, что преподаватель и доцент исторических наук СПбГУ Соколов Олег Валерьевич застрелил свою бывшую ученицу Анастасию Ещенко, после чего расчленил её на несколько частей при помощи пилы и пытался утопить конечности погибшей в реке Мойке», – указано в петиции.
Авторы петиции утверждают, что Соколов не раз был замечен в «чудовищном обращении со своими студентами». Так, в 2008 году на него в 43-й отдел полиции Петроградского района написала заявление студентка СПбГУ. Она сообщила о жестоком избиении преподавателем.
«На все мои мольбы остановиться и одуматься он только еще сильнее бил меня и угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке, где меня вряд ли найдут», – рассказала она.
Спустя десять лет, 2 марта 2018 года, на лекции Соколова был избит студент. Сам преподаватель потребовал от других учеников крепкого телосложения «дать в глаз» слушателю из-за неудобного вопроса о возможном плагиате работ Евгения Понасенкова.
«По фактам вышеупомянутых происшествий поступали неоднократные заявления, как в правоохранительные органы, так и в СПбГУ, на имя ректора СПбГУ, на имя директора Института истории СПбГУ и даже в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина», – отмечают авторы петиции. Однако, по их словам, Олег Соколов по-прежнему оставался на свободе, не подвергался никаким следственным действиям и даже сохранял свою должность.
Авторы петиции требуют отстранить от занимаемых должностей ректора СПбГУ Николая Кропачева, директора института истории Абдуллу Даудова, заместителя ректора по безопасности Елену Шарыгину, первого проректора Елену Чернову, а также провести проверку их бездеятельности со стороны Генпрокуратуры РФ и Следственного комитета. Они также хотят наказать сотрудников 43-го отдела полиции, куда подавала заявление другая студентка в 2008 году.
Напомним, вчера, 9 ноября, из реки Мойки спасли пожилого мужчину, в рюкзаке которого были найдены женские отрубленные руки. Задержанный мужчина оказался доцентом СПбГУ и историком Олегом Соколовым. После он дал признательные показания и оформил явку с повинной. Выяснилось, что Соколов убил 24-летнюю Анастасию Ещенко, свою студентку, несколько дней назад. Тело девушки все это время находилось в его квартире.
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