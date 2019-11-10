В Сети появилась петиция с требованием привлечь к ответственности руководство СПбГУ из-за убийства студентки

«По фактам вышеупомянутых происшествий поступали неоднократные заявления, как в правоохранительные органы, так и в СПбГУ, на имя ректора СПбГУ, на имя директора Института истории СПбГУ и даже в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина», – отмечают авторы петиции. Однако, по их словам, Олег Соколов по-прежнему оставался на свободе, не подвергался никаким следственным действиям и даже сохранял свою должность.