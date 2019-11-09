Олег Соколов раскрыл детали убийства. Тело девушки находилось в его квартире несколько дней

«В жизни он очень мило общался с Анастасией, явно проявлял симпатию и уважение. Предполагаю, что по какому-то поводу напился до чертиков. Насколько я знаю от родителей, он не гнушался алкоголя, но не напивался до положения риз. То есть, мы тогда, когда принимали их, тоже выпивали, но все разъехались на такси. Общаться было всегда интересно. Сир – харизматичный человек. Анастасия была спокойнее, более скромной, но, возможно, это первое впечатление», – поделился с «Фонтанкой» знакомый Соколова.



Ранее мы писали о том, что утром 9 ноября из реки Мойки вытащили пожилого мужчину. В его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки и травматический пистолет. Задержанный мужчина оказался доцентом СПбГУ и историком Олегом Соколовым.