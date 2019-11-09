Доцент исторической кафедры СПбГУ Олег Соколов дал признательные показания. Выяснилось, что он убил 24-летнюю Анастасию Ещенко несколько дней назад. Ее тело все это время находилось в квартире Соколова, сообщает 47news.
Олег Соколов раскрыл детали убийства. Тело девушки находилось в его квартире несколько дней
-
Фото: Википедия
На допросе историк признался, что убил девушку из мелкокалиберного обреза в четверг, 7 ноября. Они проживали вдвоем в квартире дома 82 на Мойке. Предварительный мотив – ревность Анастасии к дочерям Соколова от первых браков.
По данным 47news, на следующий день Соколов принимал у себя гостей, спрятав тело Анастасии. Подозреваемый также рассказал, что в субботнюю ночь купил пилу и отрезал возлюбленной руки и ноги, после чего выпил. В алкогольном опьянении он и упал в Мойку, когда пытался избавиться от конечностей женщины, спрятанных в рюкзаке.
Более того, Соколов собирался уйти из жизни в образе Наполеона. В его планы входило избавиться от тела, а затем надеть мундир Наполеона и казнить себя в Петропавловской крепости на глазах у туристов.
«В жизни он очень мило общался с Анастасией, явно проявлял симпатию и уважение. Предполагаю, что по какому-то поводу напился до чертиков. Насколько я знаю от родителей, он не гнушался алкоголя, но не напивался до положения риз. То есть, мы тогда, когда принимали их, тоже выпивали, но все разъехались на такси. Общаться было всегда интересно. Сир – харизматичный человек. Анастасия была спокойнее, более скромной, но, возможно, это первое впечатление», – поделился с «Фонтанкой» знакомый Соколова.
Ранее мы писали о том, что утром 9 ноября из реки Мойки вытащили пожилого мужчину. В его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки и травматический пистолет. Задержанный мужчина оказался доцентом СПбГУ и историком Олегом Соколовым.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.