Инвестиционный холдинг «Финам» продал долю в компании MagicLab, которая владеет сервисами знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на заявление президента холдинга Владислава Кочеткова.
Основатель Badoo Андрей Андреев продал свою долю в компании MagicLab
Свою долю в MagicLab также продал основатель Badoo Андрей Андреев. Миллиардер заявил, что оставит пост гендиректора MagicLab и займётся строительством «чего-то большого». «Я невероятно горжусь компанией и тем, как мы связали сотни миллионов людей по всему миру. Моя цель сейчас — обеспечить плавный и успешный переход, прежде чем я начну новый проект в поисках инновационных лидеров с новыми и захватывающими идеями», – рассказал он. Его место займет Уитни Вульф, основательница Bumble.
По словам Кочеткова, «Финам» продал свой пакет в 20% исходя из оценки компании в 3 миллиарда долларов. Так, «Финам» получил около 600 млн. долларов. Контрольную долю в MagicLab приобрела инвестиционная группа Blackstone Group, которая оценила сделку в 3 млрд. долларов.
Андреев создал сервис знакомств Badoo в 2006 году. В настоящее время приложением пользуется более 450 миллионов людей. Социальная сеть знакомств поддерживает множество языков и работает с пользователями всех стран мира. Главный офис компании находится в Сохо, Лондон, а сама компания зарегистрирована на Кипре.
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