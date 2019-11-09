Основатель Badoo Андрей Андреев продал свою долю в компании MagicLab

Свою долю в MagicLab также продал основатель Badoo Андрей Андреев. Миллиардер заявил, что оставит пост гендиректора MagicLab и займётся строительством «чего-то большого». «Я невероятно горжусь компанией и тем, как мы связали сотни миллионов людей по всему миру. Моя цель сейчас — обеспечить плавный и успешный переход, прежде чем я начну новый проект в поисках инновационных лидеров с новыми и захватывающими идеями», – рассказал он. Его место займет Уитни Вульф, основательница Bumble.