В целом по Санкт-Петербургу и Ленинградской области придерживаются здорового образа жизни 15,8% человек, в городе этот показатель падает до 6,8%. ЗОЖ-настроенных москвичей — 8,8%. Наиболее высокая доля людей, ведущих здоровый образ жизни, зафиксирована в Ингушетии — 48,8%. В пятерку лидеров также вошли Крым (29,2%), Адыгея (28,8%), Чувашия (24,7%) и Воронежская область (24,2%). Среди наименее ЗОЖ-настроенных регионов Чукотский автономный округ (0,4%), Республика Тыва (1,1%), Ненецкий автономный округ (2,1%) и Хабаровский край (2,2%).

В составлении рейтинга учитывались следующие факторы: отсутствие курения, потребление овощей и фруктов ежедневно в количестве не менее 400 грамм, физическая активность — не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной в неделю, потребление соли не выше 5 грамм в сутки, употребление алкоголя — не более 168 грамм чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 грамм для женщин.

«Здорово тянет вниз общую долю опроса потребление овощей и фруктов, так как потребляющих эти искомые 400 грамм в России мало. Для очень большого количества семей свежие фрукты и овощи вообще недоступны. Их низкое потребление является еще и важным фактором повышенной смертности», — объяснил РБК Ведущий научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев.

Напомним, в ноябре в Петербурге открылся «Музея здоровья» — интерактивное пространство, наглядно пропагандирующее здоровый образ жизни. С помощью игры и обучения посетителям расскажут о принципах правильного питания, вреде алкогольных и табачных изделий, предложат примерить костюм «лишнего веса» и даже «пьяные очки» — для того, чтобы почувствовать, «насколько неадекватно оценивает окружающую реальность человек в состоянии алкогольного опьянения».