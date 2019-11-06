11 тысяч ученых и экологов объявили климатическую чрезвычайную ситуацию на Земле

«Ученые несут моральное обязательство четко предупреждать человечество о любой катастрофической угрозе и «говорить о том, как оно есть». На основании этого обязательства мы, более 11 тысяч подписавшихся ниже ученых, заявляем, что планета Земля столкнулась с климатической чрезвычайной ситуацией. […] Климатический кризис наступил и усугубляется быстрее, чем ожидало большинство ученых. Он оказался более серьезным, чем ожидалось, и угрожает природным экосистемам и судьбе человечества», — говорится в сообщении ученых.

11 тысяч подписавшихся под заявлением ученых и экологов призывают установить контроль за «ключевыми индикаторами» причин и последствий изменения климата — в том числе ростом населения, потреблением мяса, исчезновением зеленого покрова и потреблением энергии. В свою очередь возникновение климатического кризиса и усугубление ситуации до чрезвычайной тесно связано с чрезмерным потреблением общества — в том числе стремительным ростом пассажирских авиаперевозок — что вызывает повышение температуры суши и океана, уровня моря и учащение экстремальных погодных явлений.

Напомним, ранее члены межправительственной группы экспертов по изменению климата IPCC заявили, что уже к 2100 году 80% альпийских ледников могут растаять. Такие последствия связаны с выбросами парниковых газов в атмосферу, которые ведут к повышению температуры. Если объем выбросов парниковых газов в атмосферу не перестанет расти, уровень моря увеличится в среднем на 84 сантиметра уже к 2100 году — в сравнении с началом 2000-х. Если выбросы сократить, подъем можно ограничить на 43 сантиметра. По прогнозам ученых, к 2300 году уровень мирового океана может подняться более чем на 3,5 метра.