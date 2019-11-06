В Петербурге покажут спектакль «Все были дома» — документальную постановку о сексуальном насилии над детьми и подростками

Для некоторых участниц действия спектакль «Все были дома» — первая возможность публично рассказать о своем опыте. Постановка покажет, почему общество боится открыто говорить о насилии, расскажет, нужно ли делать это, и ответит на вопросы — «правда ли, что дети все время врут», и почему «насилие стигматизирует того, кто через него прошел».

«Как режиссер я испытываю смешанные чувства. С одной стороны это ужас от того, что все, что мне рассказывают, все, о чем я читаю, действительно произошло. С другой — это большое счастье и азарт от того, что я работаю с сильными и смелыми людьми, которым совершенно точно есть что сказать. Спектакль — это попытка выйти из темной комнаты и начать разговор», — рассказывает режиссер спектакля Леда Гарина.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, до 30% детей подвергались действиям сексуального характера со стороны взрослых. Дети бесправны и лишены поддержки. Насильники уверены, что ответственность — это то, чего им удастся избежать. Об этом и многом другом спектакль «Все были дома», основанный на реальных историях участниц», — добавляют участники проекта доступной психологической помощи пережившим сексуальное насилие в детстве «Тебе поверят».

Премьера спектакля Леды Гариной «Все были дома» состоится 12 ноября на площадке «Скороход» на Московском проспекте, 107. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.