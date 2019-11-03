Центр помощи диким животным «Велес» принял на зимовку стаю аистов-отказников. В группе «Велеса» во «ВКонтакте» опубликовали видео с новыми пернатыми подопечными центра. Посмотрите, какие они хорошие!
В центре помощи диким животным «Велес» на зимовку остались аисты-отказники
«Как их много! И все такие важные…», – отмечают участники группы. Они также добавили, что уют и покой сейчас для аистов – главное, а весной они смогут уже улететь. Однако волонтер Ирина центра Ирина Гордеева ответила, что не все из них на это способны. «Некоторые с застарелыми травмами крыльев», – пояснила она.
Добавим, что птицы попадают в центр «Велес» не только в тех случаях, когда отбиваются от стаи. Иногда они оказываются здесь из-за травмы крыльев или лап.
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