В центре помощи диким животным «Велес» на зимовку остались аисты-отказники

Добавим, что птицы попадают в центр «Велес» не только в тех случаях, когда отбиваются от стаи. Иногда они оказываются здесь из-за травмы крыльев или лап.

Ранее под Володарским мостом из Невы петербуржцы выловили енотовидную собаку и пытались отогреть ее свитером. По словам зоозащитников, животное совсем выбилось из сил. 21 октября стало известно, что пловчиху отпустили на волю: она полностью здорова, ела «очень плотно» и готова к дальнейшей жизни в лесу. Посмотрите, как радостно она вместе с другой енотовидной собакой возвращаются в свою естественную среду обитания!

