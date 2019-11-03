В Анненкирхе пройдет Литейный Local Fest – с лекциями от жильцов дома Бака, Plants For Friends и «РазДельного Сбора»

В зоне лектория выступят Екатерина и Анна из проекта «Plants for friends» с сообщением о том, как озеленить Петербург, жильцы дома Бака – с лекцией «Восстанавливаем Петербург», волонтеры благотворительного фонда «Тёплый Дом» расскажут о своём опыте помощи семьям с детьми. Участники «Двери с помоек» поделятся своей историей о том, как они спасают и реставрируют двери и окна с помоек и почему это не хлам. Полную лекционную программу смотрите здесь.

