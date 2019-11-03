В Анненкирхе пройдет Литейный Local Fest – с лекциями от жильцов дома Бака, Plants For Friends и «РазДельного Сбора»

В понедельник, 4 ноября, в лютеранской церкви Анненкирхе пройдет Литейный Local Fest – районный фестиваль «замечательных проектов и людей». С 11 утра до 8 вечера посетители смогут послушать лекции на различные темы (урбанистика, экология, социальные проекты и многое другое!), обменяться книгами, а также посетить мини-ярмарки от благотворительных магазинов «Спасибо!» и «БлагоДаря», центра «Антон тут рядом» и от книжного магазина «Подписные издания».
В зоне лектория выступят Екатерина и Анна из проекта «Plants for friends» с сообщением о том, как озеленить Петербург, жильцы дома Бака – с лекцией «Восстанавливаем Петербург», волонтеры благотворительного фонда «Тёплый Дом» расскажут о своём опыте помощи семьям с детьми. Участники «Двери с помоек» поделятся своей историей о том, как они спасают и реставрируют двери и окна с помоек и почему это не хлам. Полную лекционную программу смотрите здесь.
Кроме того, организаторы фестиваля обещают гостям мастер-классы. Так, арт-пространство Vincent проведет два мастер-класса по живописи, «Тёплый Дом» организует роспись деревянных игрушек, а также будет анкета для семьи и друзей «Лего и лего».
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