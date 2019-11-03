За первый месяц действия электронных виз Петербург и Ленобласть посетила 31 тысяча иностранных туристов, сообщает «Фонтанка», ссылаясь на Пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области 3 ноября.
В течение месяца работы электронных виз Петербург и Ленобласть посетила 31 тысяча иностранных туристов
Однако 800 иностранцам отказали во въезде в страну из-за ошибок в оформлении документов. К основным неисправностям отнесли неверно указанные имена и фамилии в паспорте и визе, несоответствие номера в паспорте визе, а также истечение срока действия электронной визы.
В ведомстве пояснили, что в подобных случаях сотрудники службы объясняют иностранному гражданину конкретную причину отказа и предлагают заново оформить электронную визу. «Далее иностранный гражданин убывает обратным маршрутом в страну отправления», – дополнили они.
При этом несколько десятков иностранных граждан пробовали приехать в Петербург по электронным визам, выданным для посещения Калининградской области и территории свободного порта Владивосток. «В соответствии с действующим российским законодательством данные иностранные граждане привлечены к административной ответственности и отправлены по обратному маршруту», – отметили в Пограничном управлении.
Напомним, что 1 октября, в Петербурге начал действовать режим электронной визы. С этого дня граждане 53 стран мира могут приехать в город в облегченном порядке — за счет ввода новых документов туристический поток может увеличиться до 12 миллионов человек в год. Электронная виза выдается бесплатно на основании заявления иностранного гражданина на ее оформление, заполненного в электронной форме на сайте МИДа — не позднее чем за 4 календарных дня до предполагаемой даты въезда.
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