В течение месяца работы электронных виз Петербург и Ленобласть посетила 31 тысяча иностранных туристов

Напомним, что 1 октября, в Петербурге начал действовать режим электронной визы. С этого дня граждане 53 стран мира могут приехать в город в облегченном порядке — за счет ввода новых документов туристический поток может увеличиться до 12 миллионов человек в год. Электронная виза выдается бесплатно на основании заявления иностранного гражданина на ее оформление, заполненного в электронной форме на сайте МИДа — не позднее чем за 4 календарных дня до предполагаемой даты въезда.