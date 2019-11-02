В Петербурге планируют убрать 237 коммерческих маршрутов в рамках транспортной реформы, которая начнет действовать с середины июля 2020 года. СПб ГКУ «Организатор перевозок» на своем сайте опубликовал таблицы с информацией о закрываемых направлениях и их замене или дублировании существующими или новыми социальными маршрутами.
В Петербурге планируют сокращение 237 коммерческих маршрутов. Некоторые из них заменят автобусами
Так, первая таблица состоит из 68 коммерческих маршрутов, которых планируют закрыть, а их трассы полностью повторят социальные автобусы. Например, коммерческий маршрут К-10, курсирующий от станции метро «Василеостровская» до пересечения пр. Просвещения и Выборгского шоссе заменит автобус под номером 275. Сейчас по данному маршруту пассажиров перевозят 16 транспортных средства средней вместимости. А согласно документу планирования, 26 автобусов большой вместимости заменят их.
Во второй таблице можно найти подробную информацию о том, какими действующими или новыми маршрутами, город собирается перекрывать закрытые коммерческие направления.
Напомним, в Петербурге проходит масштабная транспортная реформа, в рамках которой уже к 2020 году почти 300 направлений перестанут существовать, 62 изменят свою трассировку, а в числе новых окажется 97 рейсов. Для функционирования обновленной маршрутной сети в городе обустроят 590 новых автобусных остановок. ГУ «Организатор перевозок» ранее представило новую маршрутную сеть общественного наземного транспорта, в проектировании которой могли принять участие петербуржцы.
Реформа необходима для увеличения количества социальных маршрутов, а также исключить дублирование рейсов. Например, один 216-ый автобус до Сесторецка конкурирует с пятью коммерческими маршрутками. После изменений они перестанут выполнять рейсы в данной направлении, однако взамен им запустят четырнадцать 216-ых автобусов с интервалом в 11 минут. Помимо укороченных интервалов движения новые автобусы будут оборудованы «умными» системами информирования пассажиров, а также возможностью льготной оплаты проезда.
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