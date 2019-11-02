Крупнейший авиаперевозчик AirAsia планирует запустить регулярные прямые рейсы из Малайзии и Бангкока в Петербург

Напомним, европейский бюджетный лоукостер Wizz Air планирует запустить 13 новых маршрутов из Петербурга после введения режима «открытого неба». Сейчас авиаперевозчик выполняет рейсы из Пулкова в Лондон и Будапешт.

Прямые рейсы из Пулкова в Лондон лоукостер Wizz Air запустил 1 октября — перелеты будут выполняться ежедневно, а цена билетов начнется от 29,99 евро. Это второе прямое направление из Петербурга, которое обслуживает британский лоукостер WizzAir — ранее компания совершала авиаперелеты в Будапешт. А статус «открытого неба» и электронные визы увеличат поток туристов в Петербург на 65% — число иностранных гостей города увеличится с 4 миллионов человек в год до 6 миллионов. Таким образом, в ближайшем будущем, общий туристический ежегодный поток составит 12,5 миллионов человек.

Ранее управляющая компания аэропорта «Пулково» обнародовала список стран, которые смогут совершать перелеты в рамках статуса «открытого неба». По мнению экспертов, «открытое небо» позволит воздушной гавани привлечь новых иностранных перевозчиков, одновременно с этим увеличив пассажиропоток до 35 миллионов человек уже к 2025 году. Аэропорт готовится перейти на режим уже в 2020 году — решение о присвоении 5-ой и 7-ой степени авиационной свободы уже одобрил президент России Владимир Путин.



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