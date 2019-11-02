Крупнейший в Азии бюджетный авиаперевозчик AirAsia собирается открыть регулярные прямые рейсы из Малайзии и Бангкока в Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления AirAsia Group Тони Фернандеса.
Крупнейший авиаперевозчик AirAsia планирует запустить регулярные прямые рейсы из Малайзии и Бангкока в Петербург
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@airasia
Тони Фернандес рассказал о том, что его команда ведет переговоры о запуске регулярных маршрутов в Москву и Санкт-Петербург из Малайзии и Бангкока. По его словам, у компании также есть планы по началу перелетов из Японии во Владивосток.
Компания AirAsia, выполняющая местные и международные перелеты более, чем по 400 направлениям в 25 странах, была основана в 1993 году. В состав AirAsia Group входят несколько региональных компаний, в том числе в Индонезии, Индии, Таиланде, на Филиппинах, а также AirAsia X, совершающая перелеты в Австралию, Европу и США.
Напомним, европейский бюджетный лоукостер Wizz Air планирует запустить 13 новых маршрутов из Петербурга после введения режима «открытого неба». Сейчас авиаперевозчик выполняет рейсы из Пулкова в Лондон и Будапешт.
Прямые рейсы из Пулкова в Лондон лоукостер Wizz Air запустил 1 октября — перелеты будут выполняться ежедневно, а цена билетов начнется от 29,99 евро. Это второе прямое направление из Петербурга, которое обслуживает британский лоукостер WizzAir — ранее компания совершала авиаперелеты в Будапешт. А статус «открытого неба» и электронные визы увеличат поток туристов в Петербург на 65% — число иностранных гостей города увеличится с 4 миллионов человек в год до 6 миллионов. Таким образом, в ближайшем будущем, общий туристический ежегодный поток составит 12,5 миллионов человек.
Ранее управляющая компания аэропорта «Пулково» обнародовала список стран, которые смогут совершать перелеты в рамках статуса «открытого неба». По мнению экспертов, «открытое небо» позволит воздушной гавани привлечь новых иностранных перевозчиков, одновременно с этим увеличив пассажиропоток до 35 миллионов человек уже к 2025 году. Аэропорт готовится перейти на режим уже в 2020 году — решение о присвоении 5-ой и 7-ой степени авиационной свободы уже одобрил президент России Владимир Путин.
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