В первый день праздничных выходных, а именно 2 ноября, многие жители Северо-Запада России решили отправиться в Финляндию. В результате образовались длинные пробки на пунктах пропуска. Об этом свидетельствуют данные сайта «На Границе».
Фото дня: на границе с Финляндией образовались длинные пробки
Так, время ожидания в очереди составляет до двух-трех часов. Согласно информации сайта, в Брусничном оказались в пробке около 220 автомобилей, а в Торфяновке стоит примерно 180 машин. По словам водителей, на границе долго проверяют документы.
Напомним, консульство Финляндии начнет выдавать петербуржцам шенген сроком на пять лет. Ранее документы подобного образца были доступны ограниченному кругу лиц — члены правительства, парламентарии, представители верховного суда, несовершеннолетние дети и другие категории граждан.
С 1 сентября власти Финляндии ужесточили визовые требования въезда в страну для россиян — теперь у туристов запрашивают полный комплект документов, тогда как ранее требовалось предоставить только заполненную анкету, загранпаспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбор. В связи с этим за первые три недели июля Генеральное консульство Финляндии приняло почти 52 тысячи заявлений — за аналогичный период в 2018 году было подано 37 тысяч.
Из-за выросшего спроса на финские визы срок их оформления растянулся до трех недель.Уже на следующий день после заявления властей, 2 августа, в визовом центре на Марата в очереди стояли «почти 200 человек» — и продолжали даже после окончания времени работы центра. Позже МИД Финляндии объяснило новые правила въезда в страну для россиян. Однако только за первый день работы визового консульства в сентябре спрос на финскую визу в Петербурге снизился на 93%. А еще Финляндия откроет новый пропускной пункт на границе с Россией.
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