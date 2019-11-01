С 1 января 2020 года налог для самозанятых будет введен в Петербурге и Ленинградской области, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Красноярском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Югре и Башкирии. С 1 июля 2020 года налог планируют ввести во всех регионах России.

Пилотный проект по введению налога был запущен в четырех регионах России — Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Уже сейчас в качестве самозанятых зарегистрировались более 240 тысяч человек — они платят налог по ставке 4% на доходы, полученные от физических лиц, и 6% от юридических.

«По итогам 2019 года мы изучим oпыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирoвания, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски. Ориентирoвочно с 1 июля 2020 года будем готовы распрoстранить этот налоговый режим на всю страну», — рассказал первый вице-премьер России и министр финансoв Антон Силуанов.

Напомним, законопроект о налоге для самозанятых россиян был принят депутатами Государственной думы в ноябре 2018 года. Переход на новую систему налогов на профессиональный доход обещали сделать добровольным. При этом условия эксперимента не будут меняться в течение 10 лет. Согласно закону, те, кто оказывает услуги и продает товары физическим лицам, будут платить 4% налог, а те, кто оказывает услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — 6%. При этом 1,5% из каждого вида налога пойдут в Фонд обязательного медицинского страхования, от уплаты других страховых взносов самозанятые освобождены.