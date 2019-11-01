Поколение I или айджендеры – это люди, родившиеся с период с 1995 по 2012 год. I – это не только iPhone, который стал главным предметом для них, но и «индивидуализм» – одно из важнейших их качеств. В издательстве «Рипол классик» вышла книга профессора психологии университета Сан-Диего Джин М. Твенге, в котором она рисует подробный портрет современной молодежи. «Собака.ru» публикует отрывок из нее – о том, почему 20-летним больше не интересен секс.
Почему современной молодежи больше не интересен секс? Объясняет психолог
Медленное взросление, чрезмерная забота о собственной безопасности и индивидуализм айдженеров подразумевают осторожность и в интимной сфере жизни. Старшеклассники-айдженеры реже, чем их предшественники, ходят на свидания и занимаются сексом. Некоторые идут еще дальше и считают, что этим рановато заниматься даже в колледже.
Айдженеры и миллениалы относятся к сексу иначе, чем их сверстники десять лет назад. В 2006 году примерно 50 % молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет заявили, что в сексе между двумя взрослыми, не состоящими в браке людьми «нет ничего плохого» — это соответствует показателям 1970-х. В 2016 году число молодых людей, считающих приемлемым внебрачный секс, возросло до 65 %.
Более приемлемым стал даже секс между самыми младшими тинейджерами (до 16 лет), причем число тех, кто не видит в нем «ничего плохого», выросло с 1986 по 2006 год в пять раз. Айдженеры вообще неохотно наклеивают ярлыки: по их мнению, каждый сам вправе решать, что для него хорошо, а что плохо. Учитывая, что средний возраст вступления в брак приблизился к 30 годам, большинство айдженеров, вероятно, считают, что воздерживаться от секса до вступления в брак как минимум странно.
Но если айдженеры имеют такие широкие взгляды и не видят ничего предосудительного во внебрачном и подростковом сексе, то они, очевидно, должны вести активную половую жизнь и иметь множество партнеров. Эта мысль вызывает беспокойство у родителей и не вызывает никаких сомнений у массмедиа — все убеждены, что в результате сексуализации культуры и засилья порнографии в Интернете тинейджеры все раньше приобретают первый сексуальный опыт, а более взрослая молодежь имеет больше сексуальных партнеров, чем их сверстники в прошлом, — спасибо Tinder и сайтам знакомств. Ничего подобного. Айдженеры занимаются сексом в подростковом и более взрослом возрасте (от 20 до 24 лет) не чаще, а реже. Давайте начнем разбор с тинейджеров.
Современные старшеклассники на самом деле занимаются сексом реже, чем это делали миллениалы и представители поколения Х одного с ними возраста. Тренд никак не связан с изменением этнического состава страны — черные, белые, испаноязычные все реже занимаются сексом, причем в наибольшей степени снижение затронуло чернокожих подростков. Если в 2007 году среднестатистический юноша к окончанию школы уже не был девственником, то в 2009 году сексуальный опыт имели только 43 % старшеклассников и 39 % старшеклассниц. Таким образом, мы можем уверенно сказать, что средний возраст начала половой жизни перестал снижаться и начал расти: рожденные в 1940-х девушки из поколения беби-бумеров в среднем лишалась девственности примерно в 19 лет, а рожденные в 1970-х представительницы поколения Х начинали заниматься сексом примерно в 17 лет. Затем средний возраст начала половой жизни слегка подрос, и для девушек, рожденных в 1990-х, составил уже 18 лет.
Начиная с 2012 года распространенность ЗППП снижается, но только среди тинейджеров. Чем реже подростки занимаются сексом, тем реже они страдают венерическими заболеваниями.
Если паттерны сексуального поведения и потребления алкоголя совпадают, то, повзрослев, молодые люди должны быстро наверстывать упущенные за годы воздержания возможности, а помогать им в этом должны многочисленные приложения для знакомств, которые, как известно, делают секс доступным как никогда.
Несмотря на всю популярность, этот нарратив не имеет с реальностью ничего общего. На самом деле все больше молодых людей вообще не занимаются сексом. Среди айдженеров и поздних миллениалов (рожденных в 1990-е) в возрасте от 20 до 24 лет почти в три раза (16 %) больше тех, кто ни разу не занимался сексом с 18 лет, чем среди представителей поколения Х одного с ними возраста (6 %). Более сложный, контролируемый по возрасту и периоду времени статистический анализ всех возрастных групп подтвердил, что «взрослых девственников» среди рожденных в 1990-е почти в три раза больше, чем среди рожденных в 1960-е.
«Я не сексуально активна, и меня это устраивает. Слишком высокий уровень интимности в отношениях отвлекает от более важных дел».
Девушка, девятнадцать лет, комментарий под статьей Los Angeles Times
Другой, очевидно, более взрослый читатель ответил ей: «Отвлекают от чего? Отношения — это часть жизни». Айдженеры слишком сфокусированы на себе и экономическом успехе, поэтому секс и отношения их не привлекают. Некоторые айдженеры упоминают безопасность в качестве причины, по которой они никогда не занимались сексом. Чем более одинокими, неуверенными и подавленными чувствуют себя айдженеры, тем больше их пугает связанная с сексом эмоциональная и физическая уязвимость.
Конечно, если у 16 % молодежи никогда не было секса, то оставшиеся 84 % девственниками точно не являются. Может быть, нам стоит вынести за скобки этот пусть и растущий, но все еще небольшой сегмент молодежи и исходить из того, что средний миллениал и айдженер имеет много партнеров, возможно, даже больше, чем это было в прошлом, с учетом их легкомысленной репутации. Если это правда, то в ходе опросов они должны сообщать о том, что имеют больше сексуальных партнеров, чем представители других поколений.
Но ничего подобного не происходит. Даже согласно результатам контролируемых по возрасту социологических исследований, родившиеся в 1970-е представители поколения Х в течение жизни имели в среднем 10,05 партнера, а миллениалы и айдженеры — 5,29 партнера. Таким образом, вопреки сложившейся репутации, айдженеры и миллениалы меняют партнеров примерно в два раза реже. Мужчины, рожденные в 1990-е годы, имели на девять, а женщины на двух партнеров меньше, чем, соответственно, мужчины и женщины, рожденные в 1970-е годы.
Может быть, дело в том, что все больше становится тех, кто вообще не занимается сексом? Нет, среди тех, кто после 18 лет имел как минимум одного сексуального партнера, представители поколения Х, рожденные в 1970-е, имели в среднем 10,67 партнера, а рожденные в 1990-е миллениалы и айдженеры — 6,48. Таким образом, даже сексуально активные миллениалы и айдженеры имеют в среднем на четырех партнеров меньше, чем представители поколения Х.
Когда я рассказала группе айдженеров о том, что их поколение менее сексуально активно, чем предыдущие поколения, большинство из них не поверили мне. В этом нет ничего удивительного, поскольку многие молодые люди ошибочно считают, что все их сверстники занимаются сексом или имеют больше партнеров, чем это есть на самом деле. Что интересно, в свое оправдание они приводят веские аргументы, отражающие ключевые особенности поколения I: заботу о собственной безопасности и прагматизм.
Страх перед сексуальным насилием также может играть свою роль, особенно для женщин. Судя по всему, эти страхи были знакомы и прошлым поколениям тинейджеров, однако пристальное внимание СМИ и стремление максимально обеспечить собственную безопасность многократно усиливают их.
Айдженеры имеют меньше возможностей заниматься сексом, поскольку все меньше проводят времени со своими сверстниками. Тинейджеры стали реже тусоваться, да и просто гулять с друзьями, вероятно, потому, что предпочитают общаться в Snapchat или писать смс. Они могут охотно заниматься секстингом (отправка интимных сообщений или фотографий) и при этом совершенно не стремиться к физической близости. От секстинга нельзя забеременеть, а значит, многим айдженерам он кажется безопасным.
Доступный Интернет, вероятно, является одной из важнейших причин снижения уровня подростковой беременности. Так в ходе социологического исследования выяснилось, что с появлением в одном из регионов широкополосного доступа в Интернет, рождаемость среди подростков там снизилась на 13 % в период с 1999 по 2007 год. Объяснить это можно как упростившимся поиском информации о методах контрацепции, так и переходом тинейджеров к виртуальному общению. Все данные говорят в пользу второго варианта: старшеклассники если и стали чаще пользоваться контрацептивами, то ненамного, чем их предшественники (согласно YRBSS), следовательно, снижение рождаемости можно объяснить только нежеланием подростков заниматься сексом. Как было верно отмечено в статье Washington Post: «Видимо, они слишком увлечены своими айфонами».
Айдженеры и миллениалы также имеют меньше шансов найти подходящего сексуального партнера. Если вы не молодая сногсшибательная красотка, то, скорее всего, в Tinder вас, не задумываясь, смахнут влево несмотря на то, что в реальной жизни вы легко бы очаровали соседа по барной стойке. С учетом того, что люди все реже приходят к той самой стойке, а добравшись до нее, предпочитают просматривать Tinder вместо того, чтобы знакомиться с другими посетителями, все больше становится тех, кто полностью выпадает из мира секса. В прошлом люди, не отличавшиеся особой привлекательностью или умением знакомиться, рано или поздно находили друг друга и женились. В наши дни поздние браки стали нормой, поэтому многие рискуют вообще никогда не познать радости секса. Некоторые могут остаться за бортом только потому, что им чужда лишенная романтизма и не имеющая даже намека на эмоциональную близость хукап-культура.
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