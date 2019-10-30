Фонд президентских грантов на 15% сократил финансирование благотворительных организаций Петербурга

Заявки на президентские гранты в 2019 году подали 60 социально-ориентированных некоммерческих благотворительных организаций Петербурга, но не получили финансирование. Среди них — Центр содействия реализации социальных инициатив, занятости и социальной помощи «Содействие», петербургское отделение «Российского Красного креста», организация «Общество ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом "Позитивный диалог"», фонд «Центр реабилитации ребенка», проект по проведению бесплатной комплексной реабилитации для детей-инвалидов с ДЦП, а также фонд AdVita.

Среди получивших финансирование анимационная студия «Да», развивающая проект инклюзивных мастерских «Простые вещи» — организации выделили самый большой грант в размере 15,2 миллионов рублей. 6,5 миллионов получил центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» на развитие проекта «Работа каждому. Новые возможности!». Благотворительная организация «Ночлежка» получила сразу два гранта — 5 миллионов рублей на проект реабилитации бездомных людей «Дом на полдороги» и 3,9 миллионов рублей на проект «Ночной приют».

Фонд президентских грантов не поддержал паллиативную программу благотворительной петербургской организации AdVita. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала руководительница программы Екатерина Овсянникова. Сейчас AdVita объявила срочный сбор средств – без необходимого финансирования проекты просто закроются. Петербуржцев, не равнодушных к ситуации, просят оформить ежемесячное пожертвование с банковской карты на любую сумму — 100, 200, 500 рублей.