В России активно обсуждается законопроект о домашнем насилии – подобные уже давно приняты в большинстве стран Европы и бывшего СССР, но в нашей Госдуме у него много противников. Пока депутаты обсуждают, навредит ли закон статусу мужчины как «главы семьи», многочисленные жертвы домашнего насилия остаются наедине с проблемой – и помочь им могут только некоммерческие организации или близкие. По просьбе «Собака.ru» руководительница петербургского Кризисного центра для женщин Елена Болюбах рассказала, что делать, если пострадал кто-то из ваших знакомых или друзей.
Инструкция: как помочь жертве домашнего насилия, если вы не специалист
Что такое насилие?
Насилие – это причинение вреда другому человеку с использованием власти и контроля. Насилие почти всегда циклично – это действия, которые повторяются и, как правило, утяжеляются. Оно отличается от конфликта тем, что в нем есть иерархия, запугивание, страх одного перед другим. Конфликт – это когда два равных партнера не могут достигнуть соглашения (и это совершенно нормально), а насилие – это подавление воли партнера и подрыв его самооценки. Если женщина говорит: «Я не могу ему противостоять, иначе будет только хуже», «Я без него ничего не стою», «Я никому не буду нужна, от меня все отвернутся», если она не верит в свои силы, компетенции, то, вполне вероятно, она регулярно подвергается психологическому и физическому насилию. Часто женщина не хочет рассказывать, что с ней происходит, даже близким подругам, потому что в нашем обществе принято считать, что хорошие отношения – это критерий успешности женщины.
Что важно знать о людях, которые переживают насилие?
Есть множество стереотипов о том, как должны выглядеть насильник и жертва. Например, есть миф, что женщины могут сами тянуться к агрессорам, его часто транслируют наши клиентки. Они говорят: «Вылечите меня, потому что меня бьют». Мы стараемся уводить их от подобных взглядов, потому что ответственность за насилие всегда несет тот человек, который его совершает, вины пострадавшей в этом нет. Также есть мифы о провоцирующем поведении или материальной выгоде жертвы – их тоже нужно подвергать сомнению, потому что чаще всего женщины не уходят в первую очередь из-за страхов. Есть миф, что это у людей такая страсть – но это не имеет отношения к реальности, это попытка рационализации насильственных действий. Такие отношения ухудшают качество жизни, здоровье и самооценку, в отличие от здоровых.
Что делать до того, как пострадавшая попросила о помощи
Самое важное в помощи – это наличие запроса того человека, который подвергается насилию. Если вам кажется, что человек в опасности, необходимо сверить ваше представление о ситуации и то, что говорит он сам. Не стоит помогать тому, кто об этом не просит, даже если очень хочется – иначе самые благие намерения могут вызывать жесткое сопротивление, пострадавшая от вас отвернется и останется одна.
Пока запроса нет, стоит действовать максимально мягко. Для начала нужно спросить у человека, как он себя чувствует – задать вопрос, который не будет обязывать признаться. Можно прислать ссылку на материалы о том, как распознать насилие, написав «возможно, тебе будет интересно», или бросить буклет кризисного центра в почтовый ящик. Но у женщины всегда должна оставаться возможность сказать, что с ней все в порядке и ничего плохого не происходит.
Как помогать в ситуации насилия
От неспециалистов мы ожидаем помощи прежде всего в информировании и поддержке. Хорошо, если у вас получится создавать комфортное пространство для пострадавшей, свободное от осуждений, нареканий и принуждений. Стоит регулярно говорить, что вы готовы выслушать, поддержать. Можно дать ей книгу «Зачем он это делает» Ланди Банкрофта, ссылки на кризисные центры, например crisiscenter.ru (Петербург), sisters-help.ru (Москва). Здесь есть карта центров социальной и психологической помощи по всей стране. А здесь подробно расписаны законы, принципы и динамика домашнего насилия.
У нашего кризисного центра есть онлайн-приемная, в которую можно обратиться с любым вопросом – например, если женщина не понимает, совершается над ней насилие или нет. Психологи отвечают ежедневно по будням с 11 до 18, юристы – по субботам. Также есть телефон доверия 8-812-327-30-00.
Если у вас есть опасения за безопасность или здоровье женщины, стоит сопроводить ее в полицию или больницу – сотрудники могут вести себя некорректно и ей понадобится поддержка. У нас есть правовой сервис, на котором размещены шаблоны заявлений для разных случаев: сексуального или физического насилия, угроз убийством, расторжения брака или спорах о детях.
Можно вызвать скорую или полицию, уточнить, есть ли близкие люди, которым стоит позвонить. Увести в безопасное место – хотя бы в ближайшее кафе. Самую большую помощь оказывают те, кто просто не отворачивается, слушает и дает информацию.
Чего не нужно делать
Нельзя говорить «ничего страшного не случилось» – если речь идет о насилии, то это страшно. Не стоит пытаться переключить ее внимание, отвлечь, развеселить – это плохо работает. Не нужно срочно успокаивать пострадавшую, если она плачет, просить взять себя в руки и предлагать принять успокоительное – все реакции совершенно нормальны, это нужно человеку показать. Слезы, ненормативная лексика, обзывательства – это все уместно в таких обстоятельствах и нужно пережить. Ваша задача – давать воду, платки, слушать и не внушать вину.
Не стоит рассказывать о пострадавшей в соцсетях без ее согласия – даже если вы знаете вторую сторону. Это токсичная практика, из-за которой женщина может закрыться от любой помощи. Нельзя осуждать женщину за то, что она остается в этих отношениях, хотя все уже понимают, что они насильственные. Не стоит спрашивать «когда же ты наконец от него уйдешь», говорить «если ты завтра не уйдешь от него, не жалуйся мне». Уйти от насильника бывает очень тяжело и, испугавшись порицания, женщина может перестать общаться с вами и останется наедине с проблемой.
Как позаботиться о себе, помогая
Обычный человек не может и не должен работать как кризисный психолог, главное – не потерять контакт и оставаться для пострадавшей доброжелательным собеседником. Нужно договориться с собой на берегу, что вы готовы делать для этой конкретной женщины: возможно, ваших ресурсов хватит только на то, чтобы проинформировать – и это нормально. Возможно, вы сможете приютить ее у себя на время или оказать материальную помощь. А, возможно, в ваших силах только вызвать полицию. Стоит помнить, что если вы сказали человеку, что он может рассчитывать на вашу поддержку, это не значит, что вы несете ответственность за всю его жизнь. Если вы готовы слушать об избиениях, задавайте вопросы, а если нет – не надо, просто будьте рядом.
Как понять, что партнер потенциально опасен?
Часто женщины не распознают насильников на ранних стадиях, потому что многие характерные для них действия принято считать романтичными. Например, ревность – это не признак большой любви, а первый звоночек. Стоит насторожиться, если мужчина плохо отзывается обо всех предыдущих партнершах – вполне вероятно, спустя некоторое время девушка станет такой же ужасной, как и предшественницы. Также плохой знак, если молодой человек стремится декларативно принимать решения за возлюбленную: сначала это касается совместного досуга, потом – работы, ее друзей и родственников. Желание контролировать ее личное время, установка «мне можно – тебе нельзя» (это может касаться курения, алкоголя) – тоже ранние маячки, на которые стоит обратить внимание.
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